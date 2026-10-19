Una victoria para recordar del Estrela ante el Navalcarnero (2-3)

El Estrela Verín volvía del parón buscando su primera victoria de la temporada y visitaba la cancha de un histórico del futbol sala femenino nacional y que estaba todavía invicto, el Atlético Navalcarnero. Las ourensanas firmaron un partidazo para ganar y llevarse tres puntos que lo asienten fuera de la zona de descenso.

El encuentro arrancó con un ritmo frenético y ocasiones de peligro en ambas porterías, pero la resistencia defensiva de las ouresanas cedía a cinco minutos del descanso, cuando María Sanz, en una buena combinación con Marta de los Riscos, adelantaba a las rojiblancas. El tanto reforzó el dominio local y el Futsi estuvo cerca de ampliar su renta con sendos remates al palo de Ari e Irene Córdoba. Sin embargo, a escasos segundos del intermedio, Rafa Pato aprovechaba un pase entre líneas de Rafinha para definir dentro del área y establecer el empate que daba confianza al trabajo realizado por las visitantes.

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Nada más comenzar la segunda mitad, Rafinha sorprendía con un potente disparo exterior que golpeaba en la madera antes de acabar en el fondo de la portería defendida por Bea Parrón. El Estrela Verín culminaba así la remontada y conseguía contener el potencial ofensivo de un Futsi que no encontraba su mejor versión. A menos de seis minutos para el final, Ángel Saiz recurría al juego de cinco para intentar cambiar el rumbo del encuentro. Ari volvía a rozar el gol con un remate al poste, pero sería Laura Córdoba, llegando al segundo palo, quien devolvería las tablas al marcador.

Cuando parecía que el reparto de puntos estaba cerca, el conjunto ourensano asestó el golpe definitivo. En el último minuto, una rápida transición ofensiva permitió a Rafa Pato firmar su doblete y anotar el 2-3 definitivo, con Laura Córdoba ejerciendo como portera-jugadora bajo palos. Una victoria inolvidable, en el mejor escenario posible, para un Estrela que la próxima jornada recibirá al Móstoles.