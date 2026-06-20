Vilachá asume el banquillo de la UD Barbadás

Tras hacerse oficial el convenio entre el Barbadás y la UD Ourense, por lo que los azulones pasan a ser el filial de los unionistas, comienzan las primeras novedades.

Luis Alfonso Vilachá Calviño (Ourense, 1984) será el técnico del conjunto de Os Carrís y llegará acompañado por Toni Álvarez, que será el segundo entrenador. Luis Vilachá regresa al Barbadás, club en el que estuvo dos temporadas como ayudante de Agustín Ruiz, tras haber sido durante el último curso entrenador auxiliar del Arenteiro de Primera Federación.

Con anterioridad, también estuvo en la Ponferradina y Barco, como ayudante del técnico Javi Rey. Esta será su primera experiencia como entrenador principal en un equipo sénior y afronta el reto con la mayor ilusión: “En algún momento tiene que ser la primera vez y empezar en un equipo como el Barbadás es un reto muy bonito e ilusionante”. Vilachá llega a Os Carrís porque “considero que es el sitio ideal. Esta temporada, mi idea principal era quedarme por Ourense y por suerte me surgió la oportunidad de pasar a ser primer entrenador en un equipo como el Barbadás, que va a apostar por la juventud tras el convenio con la UD Ourense. A mí siempre me gustó mucho entrenar a la gente joven y creo que es una oportunidad muy buena para ayudarlos a crecer y a progresar en un equipo como la UD Ourense, que está a las puertas del fútbol profesional”.

No obstante, Vilachá es consciente de que “el principal objetivo del equipo es formar jugadores para que en un futuro puedan llegar al primer equipo, pero la idea es contar también con algunos futbolistas mayores de 23 años que van a ayudar a los más jóvenes. Todas las categorías son complicadas y la Preferente no lo es menos, por lo que intentaremos hacer bien las cosas para que los resultados sean la consecuencia de ello. Además de que los jugadores se formen, evidentemente, hay que obtener resultados”. La idea del nuevo cuerpo técnico es realizar una pretemporada de seis semanas, por lo que si la liga arranca en la primera o segunda semana de septiembre, los entrenamientos arrancarían a principios de agosto.

“Queremos realizar una pretemporada de unas seis semanas y cuando tengamos confeccionada la plantilla podremos hablar de los objetivos clasificatorios que nos marcaremos en la liga”, apunta un Luis Vilachá que se prepara para su primera experiencia en solitario.