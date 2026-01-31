El Voley Ourense sin opciones ante el Santa Cruz, líder (3-0)

Las jugadoras del Voley Ourense intentan ganar un punto en la red en un encuentro en O Pompeo.

Era una prueba muy complicada y a final se acabó imponiendo la lógica. El Voley Ourense perdió 3-0 frente al líder Santa Cruz, que está completando una campaña prácticamente inmaculada.

En la primera manga, las de Tenerife se impusieron por 25-13, mientras que la segunda fue un poco más igualada y terminó 25-16. En el tercer set se pudo ver la diferencia entre los equipos y las locales se lo llevaron por un claro 25-8. Ya avisó en la previa el entrenador ourensano Pablo Pérez que “el equipo necesitará máxima concentración desde el primer punto, reducir errores no forzados y sostener intensidad defensiva para disputar los finales de set”, unas premisas que finalmente no se pudieron dar por el gran juego del equipo “chicharrero”.

Otro tinerfeño a la vista

Una vez concluido el encuentro, es momento de pensar ya en el próximo, que será el sábado que viene frente al Arona, también Canario, en O Pompeo desde las 19:30 horas. Los tinerfeños ocupan la séptima posición con 18 puntos.

Por otro lado, todavía está pendiente la resolución de la Federación Española de Voleibol sobre la incomparecencia de la pasada jornada del Leganés frente al Voley Ourense. El Juez Único de Competición le dio tres días hábiles a las partes para que pudieran alegar lo que consideraran oportuno.

Ambos equipos están pendientes del fallo, ya que provocaría cambios en la clasificación.

Este sábado, el Voleibol Leganés, que ocupa la segunda posición, derrotó al Zalaeta en su cancha. Las ourensanas necesitan los puntos para dar un salto en la clasificación.