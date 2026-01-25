El Voleyourense, sin partido por incomparecencia del Leganés

El Leganés cumplió su amenaza y dejó sin partido al Voleyourense al no viajar a la ciudad de As Burgas para jugar en O Pompeo el partido de la Superliga 2 Femenina. El conjunto pepinero emitió un comunicado el viernes en el que expresaba que “ante las indicaciones de la DGT, nuestra empresa de transportes y diversas informaciones de organismos públicos acerca del temporal que azota el norte de España y el mal estado de las carreteras hemos adoptado la decisión de no viajar”.

El conjunto ourensano se presentó en O Pompeo y cumplió el trámite, por lo que ahora la pelota está encima del tejado del Comité de Competición, que será quien, analizada la situación y escuchados a los equipos, deba pronunciarse delo que pase con el encuentro.

La alerta meteorológica hizo que federaciones como la de fútbol y fútbol sala aplazaran toda la jornada autonómica y provincial federada en toda la comunidad en el día de ayer, pero no así la competición de ámbito nacional.