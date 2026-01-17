Volver a sumar, objetivo del Arenteiro en Pontevedra

NECESIDAD DE PUNTUAR

El Arenteiro, que estará arropado por 200 aficionados, visita este sábado al Pontevedra de Rubén Domínguez

Los jugadores del Arenteiro, ejercitándose sobre el césped de las instalaciones de A Uceira. | Club Deportivo Arenteiro

El Arenteiro afronta este sábado, desde las cuatro y cuarto, el primero de los derbis gallegos que tendrá que jugar, ambos como visitantes. El Pontevedra les espera en Pasarón para un enfrentamiento que a priori se presenta muy desigual, viendo la trayectoria de unos y otros, pero ya se sabe que los derbis igualan todo y la clasificación poco tiene que ver en este tipo de partidos.

Llegan los de Espiñedo más mermados que nunca. Dani Romera dejó esta semana el equipo para irse a jugar a la liga de Bosnia, Rubén Richarte sigue en Sevilla recuperándose de su lesión, Willian de Camargo está sancionado, pero además no volverá a vestir la camiseta verde esta temporada y se le busca una salida. Además, tampoco han entrado en la convocatoria Sergio Aguza y Martín Ochoa, que deberían ser los próximos en abandonar el equipo. La novedad en la lista son el delantero Nacho Ramón y el defensa Gorka Pérez, que aunque no están al cien por cien sí que podrían estar para algunos minutos.

Pese a todas las ausencias, el técnico Jorge Cuesta se muestra optimista: “Es cierto que la situación no es fácil, pero es en la que estamos y pienso que con todo las sensaciones pese a las últimas derrotas son buenas y nos permiten creer en lo que hacemos”. Del partido y el rival afirmó que “espero un partido cerrado, serio e igualado en el que el primero que consiga adelantarse en el marcador tendrá mucho ganado. Ellos son un equipo que tiene muy claro a lo que juega, es muy competitivo y que es mucho mejor en la fase defensiva que en la ofensiva y que llega en un buen momento de juego y resultados”.

Enfrente, el Pontevedra del ourensano Rubén Domínguez y otras caras conocidas como Marqueta, Tiago Rodríguez. Víctor Eimil o el último fichaje, Alberto Gil. Llega lanzado, en los últimos seis partidos han sumado cinco victorias y un empate, lo que les ha llevado al tercer puesto de la clasificación con 33 puntos. Sobre el partido, Domínguez afirmó que “seguro que va a ser encuentro muy complicado y habrá que estar muy centrados y muy maduros porque el Arenteiro, desde la llegada de Jorge Cuesta, está mucho mejor. Están muy vivos en la clasificación y seguro que vendrán con una ilusión muy grande de poder rascar algo positivo”. El técnico granate no podrá contar con Álex González por lesión; Miguel Cuesta, por sanción, mientras Garay es duda.

