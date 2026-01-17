Volver a sumar, objetivo del Arenteiro en Pontevedra

El Arenteiro afronta este sábado, desde las cuatro y cuarto, el primero de los derbis gallegos que tendrá que jugar, ambos como visitantes. El Pontevedra les espera en Pasarón para un enfrentamiento que a priori se presenta muy desigual, viendo la trayectoria de unos y otros, pero ya se sabe que los derbis igualan todo y la clasificación poco tiene que ver en este tipo de partidos.

Llegan los de Espiñedo más mermados que nunca. Dani Romera dejó esta semana el equipo para irse a jugar a la liga de Bosnia, Rubén Richarte sigue en Sevilla recuperándose de su lesión, Willian de Camargo está sancionado, pero además no volverá a vestir la camiseta verde esta temporada y se le busca una salida. Además, tampoco han entrado en la convocatoria Sergio Aguza y Martín Ochoa, que deberían ser los próximos en abandonar el equipo. La novedad en la lista son el delantero Nacho Ramón y el defensa Gorka Pérez, que aunque no están al cien por cien sí que podrían estar para algunos minutos.

Pese a todas las ausencias, el técnico Jorge Cuesta se muestra optimista: “Es cierto que la situación no es fácil, pero es en la que estamos y pienso que con todo las sensaciones pese a las últimas derrotas son buenas y nos permiten creer en lo que hacemos”. Del partido y el rival afirmó que “espero un partido cerrado, serio e igualado en el que el primero que consiga adelantarse en el marcador tendrá mucho ganado. Ellos son un equipo que tiene muy claro a lo que juega, es muy competitivo y que es mucho mejor en la fase defensiva que en la ofensiva y que llega en un buen momento de juego y resultados”.

Enfrente, el Pontevedra del ourensano Rubén Domínguez y otras caras conocidas como Marqueta, Tiago Rodríguez. Víctor Eimil o el último fichaje, Alberto Gil. Llega lanzado, en los últimos seis partidos han sumado cinco victorias y un empate, lo que les ha llevado al tercer puesto de la clasificación con 33 puntos. Sobre el partido, Domínguez afirmó que “seguro que va a ser encuentro muy complicado y habrá que estar muy centrados y muy maduros porque el Arenteiro, desde la llegada de Jorge Cuesta, está mucho mejor. Están muy vivos en la clasificación y seguro que vendrán con una ilusión muy grande de poder rascar algo positivo”. El técnico granate no podrá contar con Álex González por lesión; Miguel Cuesta, por sanción, mientras Garay es duda.