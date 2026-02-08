Youssef mantiene la racha de la UD Ourense ante el Coruxo (1-1)

La UD Ourense sigue con su racha de partidos sin perder, manteniéndose en puestos de play off y consiguiendo el average particular a un rival directo en esa lucha como el Coruxo, que fue mejor durante el primer tiempo y pudo sentenciar el choque, pero al que superó en el segundo tiempo el equipo de Borja Fernández para el 1-1, tuvo ocasiones para empatar, remontar el partido y hasta pudo perderlo en los minutos finales.

Porque el encuentro fue un choque de poder a poder, con resultado incierto, mucho trabajo táctico y en el que la falta de acierto ante la portería de ambos equipos y las buenas actuaciones de ambos porteros impidieron que hubiera más goles. Aunque todo el aficionado que se desplazó, llenando el campo de Albán, pudo ver un buen partido de fútbol con dos partes muy diferenciadas. La primera con clara dominio del Coruxo y la segunda en la que, con los cambios, la UD Ourense mereció al menos empate.

Sorprendió el Coruxo con su presión alta y el marcaje a Champi y, sobre todo, a Parrilla, teniendo que ser Vizoso y los centrales los que sacasen el balón de atrás. En los primeros dos minutos ya tuvieron tres opciones de gol con Hugo Rodri y Sola como protagonistas. No se encontró cómodo el conjunto rojillo sobre el terreno de juego y sin sus dos generadores de fútbol, solo destellos de Justino ofrecían luz a un ataque sin ideas y espeso. A la media hora un claro de penalti de Manu Núñez que transformó David Añon reflejaba en el marcador la superioridad de un Coruxo que, antes del descanso, pudo sentenciar el choque con una doble oportunidad de Pinin y Sola, en la que además reclamaron penalti al primero que no señaló el colegiado. Con este bagaje se fue al descanso una UD Ourense sin presencia en ataque, desconocida y que necesitaba cambios tácticos para el segundo tiempo.

Borja Fernández dio entrada a Osian, que dio otro aire al ataque y Champi, que apareció por momentos. Con un centro a Busto en el área pequeña pudo llegar el empate en el minuto 52, pero su remate se encontró con Ruiz. Fue un segundo tiempo de mayor dominio y control del balón y del juego unionista, con un paso atrás del Coruxo en la presión, pero centrado en el marcaje de Parrilla al que apenas le dejó entrar en juego. Justino lo intentó siempre que pudo por banda, pero las ocasiones no se sucedían y Borja Fernández apostó por jugar con dos delanteros centros debutando Youssef junto a Rufo y eso obligó a encerrarse todavía más al conjunto vigués en su campo.

Último cuarto de hora frenético

Osian apareció para conectar con Santi de Prado que conectó un remate franco en el área para una nueva gran parada de Ruiz desatando el toma y daca final que acabó de forma positiva para el equipo ourensanista. Aunque para ello, con la UD Ourense volcada y en defensa de tres, Noel impidió el gol de Rai en el minuto 81 y Vizoso hizo lo propio con un paradón a remate de Álvaro en un córner en el minuto 91. Cuando todo ya parecía abocado a la derrota final, un córner sacado por Justino encontró la cabeza de Youssef que conectó un preciso testarazo en el minuto 94 para desatar el júbilo local y mantener la racha positiva ante un rival que supo meter en dificultades a un equipo que sigue compitiendo con fe hasta el final.