Más de 700 detenidos y 200 heridos en las celebraciones en París por la Champions del PSG

Dos aficionados del PSG durante los disturbios por el triunfo del equipo en la final de la Champions League.

En el Puskas Arena de Budapest, el PSG derrotó al Arsenal para levantar su segunda Champions League consecutiva. Con la victoria de los entrenados por Luis Enrique, los disturbios en Francia comenzaron.

Durante toda la noche del sábado y madrugada del domingo, los disturbios en toda Francia provocaron la detención de más de 700 personas y dejaron más de 200 heridos. La mayoría de las detenciones se llevaron a cabo en París.

La capital de Francia fue epicentro de la celebración y los disturbios que dejan grandes daños materiales en negocios, edificios y vehículos. Desde escaparates rotos hasta furgonetas incendiadas fueron las consecuencias de la victoria del PSG en la final de Champions League.

También se registraron enfrentamientos entre la policía francesa y los aficionados parisinos que usaron fuegos artificiales para atacar a los policías que buscaban controlar los disturbios.

La prevención evita mayores daños

Ante la posibilidad de una victoria del conjunto parisino, muchos negocios en la capital francesa decidieron prevenir y montaron fuertes estructuras y dispositivos de protección para evitar los saqueos durante las celebraciones.

Pese a ello, hubo quienes sufrieron las consecuencias de la victoria en penaltis del PSG. Una situación que ya ocurrió la anterior temporada con el primer título europeo conseguido por Luis Enrique con los franceses.