Ultras del PSG y Arsenal se enfrentan horas antes de la final de la Champions League en Budapest
BENGALAS
Grupos de animación ultra de franceses e ingleses se encontraron en la capital húngara protagonizando enfrentamiento violentos en las horas previas de la final de la Champions League que se celebra en Budapest
Budapest vive una final más de la Champions League, el duelo entre PSG, que busca el bicampeonato, y el Arsenal que quiere su primera “orejona” está marcado por un claro sabor español en los banquillos.
La ciudad húngara, sede de este partido, acoge también a miles de aficionados de ambos conjuntos. En las horas previas al último partido de la competición de clubes más importante de Europa se registraron enfrentamientos violentos entre ultras de ambos conjuntos.
A través de redes sociales se puede ver las imágenes donde ambos grupos de animación se encuentran en las calles en plena madrugada provocando enfrentamientos entre los bandos.
En la imágenes pueden observarse bengalas y lanzamientos de objetos además de peleas, todo causando destrozos en el mobiliario urbano de Budapest
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