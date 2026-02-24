Achraf Hakimi, jugador del PSG, será juzgado por violación

Achraf Hakimi, juzgado por la denuncia de violación presentada en febrero de 2023, en una imagen de archivo jugando con el PSG.

El futbolista hispano-marroquí Achraf Hakimi, defensa del París Saint-Germain (PSG) y exjugador del Real Madrid, será juzgado por un presunto delito de violación tras la denuncia interpuesta por una joven en febrero de 2023.

Los hechos denunciados se remontan al 25 de febrero de 2023, cuando una mujer de 24 años acudió al domicilio del futbolista en Boulogne-Billancourt, en la periferia de París, después de que ambos se conocieran a través de Instagram semanas antes. Según la versión de la denunciante, Hakimi la besó y realizó tocamientos sin su consentimiento, incluyendo una penetración digital pese a su negativa. La joven aseguró que logró zafarse de él y avisó a una amiga, que acudió a recogerla.

Hakimi fue formalmente imputado en marzo de 2023, aunque quedó en libertad bajo control judicial, con la única medida cautelar de no mantener contacto con la denunciante. Desde entonces, ha continuado su actividad profesional con el PSG.

El marroquí ha negado desde el inicio las acusaciones. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que la denuncia es falsa y calificó de “injusto” que una acusación baste para abrir juicio. “Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, señaló. El jugador admite que hubo besos y abrazos, pero sostiene que fueron consentidos y niega cualquier acto de penetración.

Su abogada, Fanny Colin, ha criticado la decisión judicial al considerar que el proceso se basa únicamente en la declaración de la denunciante. Además, ha asegurado que la joven se negó a someterse a determinadas pruebas médicas y periciales, así como a facilitar el análisis de su teléfono móvil o la identidad de un supuesto testigo clave. La letrada también sostiene que existen mensajes que cuestionarían la credibilidad de la acusación.

Por su parte, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, ha defendido la solidez de la acusación y ha advertido en anteriores declaraciones que no tolerará campañas de desprestigio contra su clienta. Ha subrayado además la dificultad que supone para una víctima denunciar a una persona pública de relevancia internacional.

El juicio se celebrará en un Tribunal Criminal de la región parisina, en una fecha aún por determinar. La Fiscalía solicita una pena que podría alcanzar los 15 años de prisión en caso de condena.