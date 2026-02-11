Adiós a la Superliga: Real Madrid y UEFA acuerdan acabar con sus disputas legales

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, asiste a la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes del Real Madrid C.F. en la Ciudad Deportiva Real Madrid el 23 de noviembre de 2025, en Valdebebas, Madrid, España.

Real Madrid, la UEFA y la European Football Clubs (EFC) han alcanzado este miércoles un acuerdo de principios "por el bien del fútbol europeo de clubes" que permitirá resolver las disputas legales existentes entre las partes por el proyecto de la Superliga, según informaron este miércoles el club blanco y el organismo continental en sendos comunicados.

El Real Madrid explicó que el entendimiento llega tras "meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo" y subrayó que el acuerdo respeta el principio de mérito deportivo, hace hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y apuesta por mejorar la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.

Además, indicó el club blanco que este acuerdo de principios servirá para resolver los litigios relacionados con la Superliga "una vez que se implemente un acuerdo definitivo".

En términos similares, la UEFA destacó que el acuerdo alcanzado con la EFC y el club madrileño se ha producido "en el mejor interés del fútbol europeo de clubes" y reiteró que los principios pactados ponen el foco en la sostenibilidad del sistema competitivo, el respeto al mérito deportivo y el impulso de iniciativas que mejoren la experiencia de los aficionados en el fútbol europeo.

El organismo continental añadió que el acuerdo de principios permitirá cerrar las disputas legales vinculadas al proyecto de la Superliga una vez que dichos principios sean ejecutados e implementados, poniendo fin así a los procedimientos abiertos en los últimos años en relación con la iniciativa impulsada en 2021.