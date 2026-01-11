El FC Barcelona, campeón de la Supercopa tras ganar (3-2) al Real Madrid en Yeda

El FC Barcelona se proclamó este domingo campeón de la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudí), después de vencer por 3-2 al Real Madrid en un Clásico, con minutos de locura, en el que destacó Raphinha con un doblete para los azulgranas ante un conjunto merengue que plantó cara con una versión muy seria y un Vinícius Júnior inspirado y que marcó más de tres meses después.

El conjunto de Hansi Flick restableció en Yeda el orden que se vio el curso pasado en los Clásicos, después de que los blancos se adjudicaran el disputado en Liga esta temporada. Los `blaugranas` se impusieron a un Real Madrid digno y que igualó hasta en dos ocasiones, en el largo descuento de la primera parte, un marcador adverso, gracias en gran parte a un Vinícius muy entonado que rompió su amplía sequía.

Pero no le bastó al Real Madrid, que no pudo frenar a un excelso Raphinha que se marcha de Arabia con cuatro goles en dos encuentros recuperando su mejor versión. El triunfo llena de confianza al Barça y golpea directamente al orgullo madridista, yéndose el conjunto merengue de vacío, pero compitiendo ante un equipo azulgrana que confirmó su vitola de favorito.

Rozando los 30ºC y con más de 70% de humedad, el Clásico comenzó como un intenso duelo táctico, con mucho balón para el Barça en los primeros minutos ante un conjunto merengue que se protegió con cinco hombres atrás, con Valverde en el carril derecho, Rodrygo Goes muy implicado defensivamente en la izquierda y Tchouameni incrustado entre Raúl Asencio y Dean Huijsen. Pero no se veía a un Real Madrid hundido, como sí ocurrió en el derbi de semifinales.

El equipo catalán no tradujo ese dominio en la posesión en oportunidades frente a Thibaut Courtois, y la primera ocasión clara cayó del lado madridista. Vinícius arrancó con espacio y potencia por la izquierda y se plantó en el área, algo escorado, y su disparo lo atajó seguro Joan García. El conjunto de Xabi Alonso estaba cómodo corriendo a la espalda de la zaga azulgrana, y Gonzalo García pudo adelantar a los suyos, pero su remate fue manso a las manos del portero español.

Solo algún error o un gran acierto parecía ser la receta para abrir una final muy cerrada y, después de un primer aviso de Raphinha tras una pérdida de Valverde, el brasileño recogió un mal envío de Rodrygo para cruzar el balón ante Courtois y dar el primer golpe con el 1-0.

El gol hizo crecer a los de Flick, pero la locura se apoderó del partido al filo del descanso. Primero, la igualdad llegó con una excepcional jugada personal de Vinícius casi desde su campo, dejando atrás a Koundé con un túnel, a Cubarsí con un recorte de cadera ya casi en área pequeña y batiendo a Joan García para poner el 1-1.

Sin respiro, la obra del brasileño la neutralizó Lewandowski, asistido de manera sensacional por Pedri entre los centrales, picando el balón delante de Courtois. Pasado ya el minuto 50, el Clásico parecía irse a vestuarios con el 2-1, pero en un córner, Huijsen remató de cabeza al palo y el rechace lo cazó Gonzalo, casi en el suelo, para poner el 2-2 con el balón tocando la red casi llorando.

Raphinha decide con fortuna

La segunda mitad empezó también eléctrica y otro error blanco, esta vez de Bellingham en una entrega atrás, pudo significar otro tanto. Mientras, `Vini` estaba en su salsa y se topó con Joan García hasta en dos ocasiones en la mejor noche del carioca en mucho tiempo. Después, vinieron minutos de barullo, con muchas faltas, amarillas y tangana incluida por una patada de Asencio a Pedri, lo que trabó mucho el fútbol.

Después de sendos avisos de Rodrygo y Raphinha, Flick y Alonso movieron ficha, en el caso del técnico madridista por obligación debido a un problema físico de Valverde. Y Courtois seguía a lo suyo, exhibiéndose con una parada de portero de balonmano ante un remate a bocajarro de Lamine Yamal.

Pero, justo cuando Mbappé se preparaba para salir al campo, no pudo evitar un disparo desde la frontal de Raphinha, resbalándose, que pega en Asencio y se envenena, imposible para el belga, ya vencido. Llegaba el 3-2 para los de Flick con menos de 20 minutos por delante. Ya con el francés en el campo y sin el expulsado De Jong, los blancos buscaron la heroica hasta el final y Carreras y Asencio la tuvieron en el descuento, pero se quedó en una intentona, perdiendo el primer título del año en favor del FC Barcelona, que repite trofeo.