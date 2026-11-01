Antonelli hace historia: gana el Mundial con solo 20 años
FORMULA 1
El piloto de Mercedes sella el campeonato a sus 20 años, se convierte en el campeón más joven de la historia y hace historia en una carrera ganada por Verstappen, con Hamilton segundo y Alonso obligado a abandonar.
El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes) se proclamó campeón del mundo tras finalizar en tercera posición en el Gran Premio de México, una carrera que se llevó el neerlandés Max Verstappen. Lewis Hamilton (Ferrari) cruzó la línea de meta en segundo lugar, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) no pudo completar la prueba, ya que tuvo que entrar en boxes y abandonar cuando apenas se habían disputado seis vueltas.
Antonelli, en su segunda temporada en el Gran Circo, certificó el título con cuatro carreras todavía por delante, después de una temporada marcada por su regularidad y su capacidad para competir al máximo nivel. De este modo, se convirtió en el piloto más joven de la historia en proclamarse campeón del mundo, con tan solo 20 años, rebajando en tres años la marca que había establecido Sebastian Vettel en 2010, cuando conquistó su primer campeonato con 23.
La carrera mexicana dejó así una jornada histórica para el automovilismo, con el joven piloto de Mercedes asegurando el título antes de que finalizase la temporada. La atención estaba puesta también en la lucha por la victoria, que finalmente cayó del lado de Verstappen, con Hamilton completando una destacada actuación al terminar segundo. La emoción, como se esperaba, estuvo mucho más centrada en descubrir quién se impondría en el trazado mexicano que en la lucha por el campeonato, que Antonelli ya tenía prácticamente encarrilado.
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