Argentina vence a Suiza en la prórroga y se cita con Inglaterra en las semifinales del Mundial (3-1)

La selección de Argentina logró el pase a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse por 3-1 a Suiza en la prórroga, en un partido mucho más complicado de lo previsto para los de Lionel Scaloni. La vigente campeona se enfrentará ahora a Inglaterra, que eliminó a Noruega en cuartos de final.

El encuentro comenzó con una Suiza valiente, capaz de discutir la posesión a la albiceleste. Sin embargo, Argentina golpeó primero en el minuto 9 gracias a un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un córner servido por Leo Messi.

Pese al tanto, los helvéticos no bajaron los brazos y encontraron el premio a su insistencia en el minuto 67, cuando Dan Ndoye superó a Emiliano Martínez para firmar el empate. Poco después llegó una de las jugadas más polémicas del choque, con la expulsión de Breel Embolo tras la intervención del VAR, dejando a Suiza con diez jugadores.

Con superioridad numérica, Argentina dominó el tramo final y generó numerosas ocasiones, aunque el portero Gregor Kobel sostuvo a los suizos con varias intervenciones decisivas. El partido acabó llegando a la prórroga.

Cuando parecía que los penaltis eran inevitables, apareció Julián Álvarez en el minuto 112 para marcar un espectacular gol desde la frontal y poner por delante a Argentina. Ya con Suiza volcada al ataque, Lautaro Martínez aprovechó un rechace en el tiempo añadido para establecer el definitivo 3-1.

Aunque Messi se quedó sin marcar por primera vez en este Mundial, volvió a ser determinante con una asistencia y liderando el juego ofensivo de su equipo. Argentina mantiene así vivo el sueño de revalidar el título y buscará la final frente a una exigente Inglaterra.