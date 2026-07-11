Balón y mono de trabajo, las claves de España en su victoria ante Bélgica

La selección española selló un pase histórico a las semifinales del Mundial. La segunda vez en la historia que toca esta ronda y sufriendo, como en Sudáfrica. El equipo tuvo el balón y las ocasiones más claras, pero muy poca precisión en los metros finales. Pudiendo definir el partido con tranquilidad, se complicó la vida ante una Bélgica muy pobre, que aún así, consiguió ser el primer equipo en anotarle a España y poder aprovechar las pocas grietas que dejó cuando perdía la pelota.

Fabián por Pedri

Parecía imposible que Luis de la Fuente volviera a repetir el mismo once y el elegido para realizar las tareas de salida de balón junto a Rodri esta vez (en detrimento de Pedri) fue Fabián. Vital en la Eurocopa y relegado al banquillo en los últimos encuentros, faltaba su granito de arena en este Mundial y lo hizo en forma de gol. A la clase para mover el equipo que también tiene Pedri, el sevillano le añadió potencia, pegada y llegada al área.

Presión como bandera

Cada una de las líneas de esta selección tiene metido en la cabeza que de nada vale tener la posesión si luego no robas el balón rápido cuando no lo tienes y obligas al rival a jugar en largo. Es uno de los sellos de identidad del equipo y lo aplica en cada partido. Los jugadores peligrosos de Bélgica recibieron lejos del área y su amenaza llegó, sobre todo, con juego directo.

Pérdidas innecesarias

Cuando España tuvo el balón en campo contrario, cerca del área, intentó muchas veces darle una vuelta de más a la jugada y hubo muchas pérdidas, o faltas no pitadas por el colegiado, que provocaron salidas en bandada de los belgas hacia la portería de Unai Simón. A pesar de que la defensa se mantuvo firme, sí que hubo dudas en ciertos momentos, fruto también del talento visitante en tres cuartos de campo y de evitar los balonazos cuando la jugada pedía olvidarse de preocupaciones.

Imprecisos en el área

El equipo español tuvo el dominio del balón, como acostumbra, durante todo el partido, pero faltaron muchas ideas en tres cuartos de campo y dentro del área. Tanto a la hora de definir como para encontrar el último pase. Muy erráticos de cara a puerta. Disparos altos o demasiado centrados. Solamente los balones filtrados de Lamine aportaron cosas diferentes.

Amplitud en inferioridad

El mejor nivel de esta selección lo hemos visto con unas bandas profundas, pero ante las lesiones de Nico, Víctor Muñoz y Yeremy, Lamine Yamal una vez más estuvo solo ante el peligro. En la mayoría de casos chocándose contra un muro de hasta tres jugadores. No obstante, la insistencia y la ayuda constante de Porro lo ayudó para aportar al equipo la amplitud necesaria para liberar huecos por dentro y hacer daño desde los costados.