El Barça sigue enchufado y vence al Getafe (3-0)

El Barcelona venció (3-0) al Getafe CF en la octava jornada de LaLiga para seguir líder invicto con pleno de puntos, despejando la incógnita de los efectos del parón internacional sobre un perfecto inicio de temporada. Los de Hansi Flick retomaron la competición (24 puntos) con una cómoda victoria y los goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé. Un Barça de manual mantuvo la inercia antes del regreso también de la Champions, el martes contra el Galatasaray.

El equipo blaugrana espantó en minuto y medio con el 1-0 de Gordon el gafe del virus UEFA, el largo parón de tres semanas por encuentros de selecciones, para seguir en velocidad de crucero. El Getafe se plantó en lo que parecía una buena telaraña defensiva, pero para este Barça no fue suficiente. Entre Gordon y Lamine Yamal amargaron a las bandas visitantes, y el inglés, que por fin se estrenó con su gol, regaló buenas ocasiones a Dani Olmo y Gavi. La sensación de estar asediados creció en el “Geta” con la poca posesión de balón, mordiendo el Barça tras pérdida.

En una de esas recuperaciones, cuatro de blaugrana encima de Zaid Romero, Gabriel Jesus se llevó la pelota, regateó también a su paso, y definió a la perfección (2-0). El brasileño, otro que ha caído de pie en la Ciudad Condal, hizo a las mil maravillas de “sustituto” de Raphinha.

Los de Flick tuvieron una muy clara de Koundé antes del descanso, asistido por Rodrigo, pero se fueron muy cómodos al vestuario. Bordalás pidió más a los suyos y el Getafe se estiró. Johan Mojica se pensó menos el uno contra uno y el disparo lejano, la ocasión visitante en el minuto 50. El Barça notó el toque de atención y volvió a la carga encontrando huecos imposibles.

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Dani Olmo la tuvo antes de dejar su sitio a Pedri y también entró Fermín. Flick quiso rematar la faena con posesión. Con el partido controlado y el Getafe sin salida, un buen centro de Lamine, que jugó todo el partido tras ser titular con España, puso en bandeja el 3-0 a un Koundé que esta vez no falló.