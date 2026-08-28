El carballiñes Alejandro García, cuarto a solo tres segundos del oro

El mountain bike ourensano se quedó a menos de una rueda de su primera medalla en un Campeonato del Mundo. Eso fue a lo que se quedó Alejandro García del bronce en la prueba short track (distancia corta) del Mundial que se puso a dar pedal en Val di Sole (Italia). El biker carballiñés, excanterano del Club Ciclista Maceda y ahora en las filas del equipo profesional Mondraker Factory Racing Team finalizó cuarto con el mismo tiempo que el bronce y a solo 3 segundos del oro. Sobresaliente actuación del ourensano con el premio de la “medalla de chocolate”.

La carrera salió lanzada y no tardó en formarse un grupo delantero con diez bikers

La carrera salió lanzada y no tardó en formarse un grupo delantero con diez bikers. Las medallas estuvieron ahí. Alejandro García estuvo siempre en ese grupo cabecero, incluso liderando, lo mismo que su compañero en la selección española, Thibaut Francois Baudry. En la última vuelta se desataron las hostilidades en la lucha por el top-3 y el grupo empezó a desintegrarse. El oro se lo jugaron el suizo Nicolas Halter y el alemán Paul Schehl. El triunfo se lo quedó el helvético con un tiempo de 20:54, el mismo que el teutón, que se quedó con la plata. Por el bronce, nuevo sprint, este todavía más cerrado entre el neerlandés Rens Teunissen y el carballiñés Alejandro García, aunque fue el centroeuropeo el que se quedó con el metal, ambos con el mismo crono y a 3 segundos de la cabeza. El otro español escapado, Thibaut Francois, cerró el top-10 a 8 segundos del campeón.

Alejandro García tendrá el domingo una nueva oportunidad para buscar una medalla mundialista. Será en la prueba rali, la de distancia olímpica (BTT XCO), en un circuito que se adapta a sus características y, sobre todo, a su sensacional estado de forma.

Top-30 para Marcos Rodríguez

Compitió este jueves el también carballiñés Marcos Rodríguez (Club Ciclista Maceda), en su caso en la categoría júnior, la prueba rali. Partía con el dorsal 57 y finalizó, después de una gran carrera, en el puesto 28 a 4:51 del australiano Connor Wright, campeón con 1:00.09.