La Carrera Popular de O Vinteún se celebrará el 26 de abril
Atletismo
La carrera popular obligará a cortar varias calles de O Vinteún
Detalles del evento
La carrera popular del barrio de O Vinteún, prevista para el próximo domingo, 26 de abril, obligará a cortar varias calles del barrio.
El dispositivo de seguridad comenzará a las 8,30 horas con el cierre de la calle Madre Soledad de la Cruz. A partir de las 10,00 horas; el corte se extenderá a todo el itinerario: la avenida de Santiago, la calle de O Vinteún y las vías Río Corzos, Río Mao, Río Bellao, Río Cobas y Río Camba.
Para garantizar la movilidad, la policía local desviará el tráfico ascendente de la avenida de Santiago por las calles Río Arnoia, Río Navea y Río Limia. En sentido descendente, los vehículos podrán circular por Covadonga y la rampa de Zaragoza, o por el carril habilitado hacia Oira. Por su parte, la calle Río Camba tendrá su desvío por Alfredo Brañas, mientras que que los conductores que circulen por la calle de O Vinteún hacia arriba deberán emplear la N-525.
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