Correndo por Ourense 2026: fechas, precios y otros detalles de todas las carreras

La ciudad de Ourense vuelve a llenarse de deporte y ambiente festivo con una nueva edición del circuito de carreras populares “Correndo por Ourense”, que este año alcanza su 14ª edición. La primera cita tiene lugar este domingo 26 con la tradicional carrera del barrio de O Vinteún, dando así el pistoletazo de salida a un programa que recorrerá distintos puntos de la ciudad a lo largo de los próximos meses.

El circuito consta de siete pruebas repartidas entre abril y octubre, pensadas para fomentar la participación de corredores de todas las edades y niveles. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web oficial del circuito, con un plazo abierto hasta el miércoles previo a cada carrera. Además, existe la opción de apuntarse al circuito completo hasta el 3 de junio de 2026, coincidiendo con la prueba del Centro-Corpus. El coste es de 15 euros para todas las carreras en categoría adulta o 5 euros por prueba individual, mientras que las categorías infantiles y juveniles participan de forma gratuita.

El calendario arranca el 26 de abril en el Vinteún y continuará con citas en barrios como O Couto, el Centro, Mariñamansa, A Ponte o A Carballeira, consolidando así un recorrido que acerca el atletismo popular a toda la ciudad.