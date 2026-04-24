Avenida de Portugal: Vallas por donde vayas

Me gustaría expresar el profundo malestar de los vecinos de la avenida de Portugal, una de las principales vías de Ourense, debido a las obras en curso en la zona.

Actualmente, todo el suelo está levantado y lleno de vallas y vallados, lo que impide tanto el tránsito peatonal como el vehicular de manera segura y fluida. Este estado no solo genera molestias diarias para los vecinos, sino que también afecta negativamente a los negocios de la zona, que ya ven reducida su clientela y su actividad habitual. La situación, además, plantea riesgos innecesarios para todos los que transitan por allí, especialmente en un espacio tan concurrido.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar a los votantes de Jácome que, en cierta medida, también son responsables de esta situación, ya que, sin su apoyo electoral, probablemente no estaríamos viviendo estas molestias. La participación en las elecciones y la responsabilidad ciudadana son fundamentales para decidir el rumbo de nuestra ciudad y nuestras calles.

Esperamos que las obras puedan finalizar cuanto antes y que, en adelante, se tenga en cuenta el bienestar y la seguridad de los vecinos y comerciantes de la zona.

Rubén Garrido Rivero

(Ourense)