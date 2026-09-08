Este Celta no carbura y firman otro empate (1-1)

El Celta salió del Coliseum con otro empate (1-1) y una certeza incómoda: sigue sin ganar después de cinco encuentros y necesitó un córner y la cabeza de Starfelt para responder al gol del uruguayo Satriano. Ni siquiera la expulsión de Zaid Romero en el minuto 67 le permitió derribar al Getafe y encontrar esa primera victoria que se le resiste.

El partido se resumió en una esquina del campo. Desde allí nacieron los dos córneres y hacia la misma parcela del área viajaron los dos goles. Satriano, en la primera parte, se adelantó a todos para estrenar su cuenta del curso; Starfelt, que ya había salvado al Celta con una corrección providencial ante Terrats, apareció en la segunda para devolver el golpe y restablecer un equilibrio que ya nadie pudo romper.

Cambio de guion

El Getafe terminó por recibir una dosis de su propia medicina. El empate nació desde la misma esquina y aterrizó casi en el mismo lugar donde Satriano marcó el 1-0. Hugo González ejecutó el córner y Starfelt, al cuarto de hora de la reanudación, aprovechó un descuido de Ünal para imponer un cabezazo preciso. El gol encerró una paradoja. Después de tanta posesión y de una cantidad ingente de pases, el Celta necesitó un balón largo para encontrar el empate. Tanto rodeo para descubrir que el camino más corto también conducía a Soria. Una lección que puede aprender para futuros compromisos.

Poco después, en el minuto 67, Zaid Romero recibió la segunda tarjeta amarilla y el partido cambió de naturaleza. En el espacio de un suspiro, el Getafe pasó de proteger su ventaja a protegerse a sí mismo y el equipo de Giráldez, con más de veinte minutos por delante, se lanzó en busca de la victoria. Sin embargo, no encontró el gol, ese que tanto necesitaba para acabar con una racha preocupante. Y es que, ya son cinco encuentros y cero victorias, mientras que el conjunto azulón se conformó con un punto fruto de la supervivencia.