Viven solos

En España hay cerca de 5,4 millones de hogares unipersonales, lo que significa que una de cada nueve personas vive sola, o sea, que más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas, y de ellas cerca del 72% son mujeres. Si nos fijamos en la evolución del número de personas que viven solas, comprobamos que se han multiplicado por ocho en los últimos 50 años, pasando del 1,9% en 1970 al 11,1% en 2024. Según el Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, las personas que viven solas en España se han disparado desde 1970: había 8,2 veces en 2024 de lo que había entonces. Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 5,4 millones de personas que viven solas (en hogares unipersonales), lo que representa en torno al 11% de la población total y cerca de uno de cada cuatro hogares.

La franja de edad en la que más personas viven solas se concentra entre los 70 y los 79 años

La franja de edad en la que más personas viven solas se concentra entre los 70 y los 79 años, con una presencia notable también de mayores de 65 años en municipios pequeños. Los porcentajes más elevados de hogares unipersonales se registran en el Principado de Asturias, Castilla y León y La Rioja. El INE estima en su proyección de hogares que los domicilios de una sola persona seguirán creciendo hasta alcanzar los 6,7 millones en el año 2041 (el 30,6% del total), convirtiéndose en el tipo de hogar más frecuente en España por delante de las parejas con hijos.

La soledad en el hogar es una de las peores consecuencias del declive de la natalidad y la nupcialidad, y de la alta tasa de ruptura familiar. Por ejemplo, sólo en el 16% de los hogares en Ourense residen menores de 16 años. Cierto que Ourense es la provincia gallega con menos jóvenes y los domicilios unipersonales ganan peso: solo en el 16% de los domicilios (21.651) viven niños o adolescentes menores de 16 años, según la Enquisa Estrutural a Fogares (EEF), elaborada por el Instituto Galego de Estadística, cuyos últimos datos son de 2024. En 2007, año en que comenzó la serie histórica, el número de hogares con menores de 16 años ascendía a cerca de 25.297, un 14,41% más que la última estadística. Algo hay que hacer para revertir este hecho. Si no se actúa a largo plazo, los españoles seremos minoritarios en España.