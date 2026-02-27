La Champions marca el camino hacia la gloria

FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid conocen hoy en el sorteo que se celebra en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), a las 12.00 horas, sus respectivos rivales en la ronda de octavos de final de la Champions, así como su camino hasta la final que se disputará el 30 de mayo en Budapest (Hungría).

Después de unos play off en los que Real Madrid y Atlético superaron a SL Benfica y Club Brujas, respectivamente, el fútbol español puede presumir de tener tres equipos, con el Barça como conjunto clasificado en el codiciado top 8, entre los 16 mejores clubes europeos de la temporada.

Así, el conjunto entrenado por Hansi Flick, el único que evitó la penitencia de la repesca, sabrá qué lado del cuadro le toca, con dos posibles rivales en octavos de final: el Paris Saint-Germain, vigente campeón, o el Newcastle, al que ya vencieron en la fase de liga.

El PSG de Luis Enrique conquistó el continente el curso pasado con un fútbol total y arrollando en la final al Inter de Milán, ya eliminado por el Bodo/Glimt, la sorpresa de esta edición. Sin embargo, en la actualidad no es tal la sensación de dominio, después de un play off igualadísimo frente al AS Monaco, al que vencieron por 5-4 en el global, y solo con dos puntos de ventaja sobre el Lens en lo más alto de la tabla de la Ligue 1.

Si toca el PSG, los cuartos serían previsiblemente contra Liverpool o Tottenham, y en las semifinales se verían las caras con Arsenal, Bayern de Múnich o Real Madrid, rememorando los dos Clásicos en la misma fase de la temporada 2010-11.

Mientras que por el otro lado del cuadro, estaría el Newcastle inglés, al que ganaron por 1-2 en la fase de liga y al que ya han vencido en cuatro ocasiones en su historia. Los cuartos para el Barça serían ante Liverpool, Tottenham o Atlético, que ya les apeó de la competición en 2014 y 2016; Arsenal o Bayern esperarían en semifinales y el Real Madrid podría ser rival en la final, siempre y cuando ambos superen a todos sus rivales.

Un clásico

En el caso del Real Madrid, verdugo del Benfica tras una eliminatoria llena de tensión por el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, ya esperan en octavos Sporting CP o el Manchester City. Merengues y portugueses nunca se han cruzado en una eliminatoria europea, con tres triunfos para los blancos en cuatro partidos de primera fase. El último, en 2016, con remontada incluida.

Mientras que los Real Madrid-City ya son todo un clásico de la Liga de Campeones. Sería la quinta temporada consecutiva que ambos conjuntos se ven las caras. Si todo sigue su curso más lógico a nivel de favoritos y si los blancos van avanzando, al Real Madrid le tocaría en cuartos de final seguro el Arsenal o el Bayern, mientras que en semifinales su rival podría ser Liverpool, Chelsea, PSG o el FC Barcelona.

Finalmente, el Atlético de Madrid superó al Brujas gracias a un hat-trick de Alexander Sorloth y una parada decisiva en la vuelta tras el empate a tres goles en la ida, y ahora se enfrentará al Liverpool o al Tottenham. En ambos casos, los rojiblancos deberán sobreponerse a la intensidad que se le supone a los conjuntos de la Premier. Tendrían un hipotético cruce de cuartos de final ante FC Barcelona o Chelsea FC, si los favoritos avanzan, y una semifinal con Arsenal, Bayern o Manchester City como rivales, porque el Real Madrid solo sería su rival en la final.

El Barça, al ser equipo que avanzó en el top 8, sí gozará del factor campo y jugará la vuelta en el Camp Nou, mientras que Atlético y Real Madrid jugarán primero en sus respectivos estadios.