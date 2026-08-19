El ciclista limiano Carlos Canal: quinta Vuelta

El sábado arranca La Vuelta 2026. Lo hará en el Principado de Mónaco con una contrarreloj individual de 9 kilómetros por el célebre circuito de Fórmula 1. A partir de ahí, la carrera iniciará un trazado caracterizado por su dureza extrema, acumulando más de 58.000 metros de desnivel positivo a lo largo de cuatro países: Mónaco, Francia, Andorra y España. Con un recorrido cercano a los 3.275 kilómetros repartidos en 21 etapas, la prueba combinará la alta montaña andorrana, jornadas por la costa mediterránea y finales inéditos de máxima exigencia en Andalucía antes de concluir el 13 de septiembre en Granada.

La Vuelta no visitará Ourense esta edición, pero el ciclismo provincial estará muy bien representado. A la edición 81 de la ronda española no faltará Carlos Canal, quien a sus 25 años afrontará su quinta presencia en la carrera después de su debut en 2021 con el Burgos BH, en 2022 con el Euskaltel y ahora ya su tercera participación consecutiva con el Movistar (2024, 2025 y 2026). Lo hace el año en el que logró su primera victoria de etapa como profesional. Fue en O Gran Camiño, en la etapa con final en Barreiros.

El líder del Movistar Team será Enric Mas, secundado por Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García, Jorge Arcas y Orluis Aular, además de Carlos Canal, después de la confirmación oficial de ayer del equipo en el que no figura el colombiano Nairo Quintana.

Mas estará al frente del Movistar Team en La Vuelta a España, que arrancará el sábado 22 de agosto con una contrarreloj individual por las calles de Mónaco. El balear será el corredor que luche por la clasificación general, buscando subir al podio de la ronda española por quinta vez en su carrera tras tres subcampeonatos (2018, 2021 y 2022) y un tercer puesto (2024). El ciclista de 31 años llega al arranque en Mónaco después de un puesto 17 en la Clásica de San Sebastián y un quinto lugar en la Vuelta a Burgos.

Roglic y Van Aert, confirmados

El ciclista esloveno Primoz Roglic, cuatro veces ganador de La Vuelta, liderará al equipo Red Bull BORA-hansgrohe y estará secundado por Finn Fisher-Black, Jordi Meeus, Gianni Moscon, Callum Thornley, Luke Tuckwell, Gianni Vermeersch y Frederik Wandahl.

Wout van Aert será el líder del Visma Lease a Bike. No estará el danés Jonas Vingegaard tras su caída en el Tour de Francia. Además, estarán Sepp Kuss, Bruno Armirail, Christophe Laporte, Matthew Brennan, Jorgen Nordhagen, Ben Tullet y Steven Kruijswijk.