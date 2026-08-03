La Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano acercan posturas sobre el tema del estadio de Vallecas

Uno de los accesos al estadio de Vallecas, donde juega el Rayo Vallecano.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha asegurado que el Rayo Vallecano se ha comprometido a abrir este martes el Estadio de Vallecas para permitir la entrada de los técnicos y comprobar las deficiencias recogidas en la auditoría, después de varios intentos fallidos para acceder al recinto.

Así lo ha trasladado De Paco en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con el presidente del club, Raúl Martín Presa, otros representantes del conjunto franjirrojo y dos de los capitanes de la primera plantilla, Isi Palazón e Iván Balliu. Según la versión ofrecida por el consejero, el Rayo también se ha comprometido a aportar la documentación reclamada por la Comunidad y a mantener una "colaboración constante" durante todo el proceso.

Presa, por su parte, ha optado por no atender a los medios de comunicación congregados ante la sede de la Consejería. "El club ha dicho que se compromete a cumplir sus obligaciones, que va a aportar toda la documentación necesaria", ha dicho De Paco, que ha remarcado que permitir la entrada en el estadio era una condición "indispensable" para que la reunión pudiera llegar "a buen fin".

Así, el consejero ha avanzado que este martes volverá a desplazarse personal con la intención de entrar e inspeccionar aquellos elementos vinculados con los problemas de seguridad recogidos en la auditoría.

"No se trata de que mañana se abran las puertas del estadio, se trata de que las puertas del estadio estén abiertas a su legítimo titular, que es la Comunidad de Madrid", ha recalcado De Paco, que ha reclamado al Rayo que "abandone su atrincheramiento" y comience una colaboración estable con la Administración.

La extinción de la concesión sigue su curso

El acercamiento entre ambas partes no supone la paralización del procedimiento administrativo abierto para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas, según ha precisado De Paco.

El consejero ha diferenciado tres vías que continuarán avanzando de forma paralela: una de "confianza mutua y coordinación", otra relativa a los requerimientos técnicos y una tercera jurídico-administrativa. "Ninguna de ellas se interrumpe", ha advertido.

En el apartado técnico, De Paco ha señalado que corresponde ahora al Rayo aportar la documentación con la que pueda acreditar el cumplimiento de sus obligaciones y, en su caso, contradecir algunas de las conclusiones de la auditoría.

El responsable autonómico ha vuelto a reprochar al club no haber remitido hasta ahora esa documentación pese a los requerimientos realizados por la Comunidad.

A juicio del consejero, el club ha seguido hasta ahora un "modus operandi" de carácter "dilatorio", dejando pasar los plazos sin solucionar las deficiencias señaladas. De Paco ha confiado en que el encuentro de este lunes permita superar esa situación y comenzar a trabajar de forma "coordinada".

"Ha llegado el momento de solucionar", ha remarcado, antes de insistir en que, con la información disponible actualmente, los problemas responden a la falta de mantenimiento y al incumplimiento de obligaciones documentales que la Comunidad atribuye al Rayo.

"Muy difícil” jugar el primer partido de Liga en Vallecas

Pese al compromiso de apertura, el consejero ha reconocido que ve "muy difícil" que el Rayo pueda disputar su primer encuentro de Liga como local en el Estadio de Vallecas.

"Lo normal es que el primer partido no se pueda jugar en el Estadio de Vallecas si se confirma alguno de los parámetros de la auditoría. No digo todos, digo alguno de ellos", ha señalado.

No obstante, ha afirmado que tanto la Comunidad como el club seguirán trabajando para que el equipo tenga que permanecer fuera del recinto el menor tiempo posible.

Una semana de enfrentamiento

El encuentro de este lunes llega después de que la Comunidad de Madrid dictase una orden de extinción de la concesión del recinto al club, acompañada de su suspensión cautelar inmediata, después de que una auditoría detectara "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

El informe advertía de una situación de "obsolescencia generalizada" y de un "severo incumplimiento normativo", con carencias en protección contra incendios, instalaciones eléctricas, alumbrado de emergencia y condiciones higiénico-sanitarias.