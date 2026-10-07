Confianza total de Antía y Vane en el Preeuropeo de fútbol sala

La Primera División de fútbol sala femenino abrió su tercera semana sin liga. El motivo del macroparón, la preparación de un Preeuropeo todavía sin disputar. Ahora ya está al caer, esta misma tarde se pone en marcha en la ciudad eslovena de Laško, donde la España de las ourensanas Vanessa Sotelo y Antía Pérez buscará ante Francia (16:30 horas) empezar a allanar el camino para conseguir el billete a la fase final de un Campeonato de Europa a disputar del 14 al 21 de marzo de 2027 en Osijek, Croacia.

Relacionado El Ontime busca seguir ganando y el Estrela empezar a sumar

Las dos ourensanas afrontan esta fase clasificatoria con muchas ganas, confiando en lograr el objetivo, aunque siendo conscientes de que las distancias con las rivales son cada vez menores.

Vane Sotelo, que recientemente se convirtió en la primera jugadora en alcanzar los 100 goles con el combinado español, habla de este Preeuropeo: “Tengo muchas ganas de empezar a jugar, después de dos semanas de una intensa preparación ya hay ganas de los partidos. Afrontamos la competición con muy buenas sensaciones”.

La jugadora del Alcorcón avisa de la peligrosidad de confiarse: “Las demás selecciones se preparan cada vez más y mejor, por eso los partidos serán muy competidos. Las cuatro selecciones buscamos el mismo objetivo, por lo que necesitaremos dar el cien por cien. Tenemos un gran nivel, pero hay que buscar la excelencia para evitar sorpresas”.

Vane se refiere también a su estreno en partido oficial como “centenaria” con España en cuanto a goles, ya que en lo que a partidos disputados se refiere ya había alcanzado esa cifra el pasado mes de marzo: “Estoy muy feliz por alcanzar esa cifra. Mi objetivo es seguir sumando goles, pero sobre todo trabajo para que al equipo le vaya bien. Quiero seguir disfrutando y siendo feliz durante mucho tiempo con la selección y lo primero es tratar de ganar estos tres partidos y lograr la clasificación”.

Una buena preparación

Antía Pérez llega a esta cita “nun momento persoal e deportivo moi bo”. Reconoce además que en una fase tan corta (tres partidos) “non hai marxe de erro” y la mejor arma del equipo nacional es que “a nivel colectivo o grupo chega moi ben preparado”.

Analiza los rivales: “A Francia xa nos enfrontamos o ano pasado. É un equipo moi duro e moi competitivo. hai que estar listas no aspecto táctico para facerlles dano e non cometer erros. Italia, que vén de facer cambios, está nun bo momento. É mellor que Francia a nivel táctico e tamén será un rival forte físicamente. Finalmente, Eslovenia, que xoga na casa e tamén será un partido complicado. En todo caso, creo que dependemos de nós, debemos facer ben as nosas cousas e lograremos o obxectivo”.

Relacionado Un bautizo en Primera División con castigo para el Estrela Verin

España completará el Preeuropeo mañana ante Italia (16:30 horas) y el sábado Eslovenia (17:30).