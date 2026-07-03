Egipto avanza a octavos de final del Mundial tras eliminar a Australia (2-4)

La selección egipcia se metió en los octavos de final del Mundial tras imponerse en la tanda de penaltis a Australia (2-4), después de que el encuentro acabara 1-1 tras 120 minutos de juego, un triunfo que permite a los faraones meterse entre las 16 mejores selecciones de una Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

La puesta en escena del combinado oceánico fue más convincente que la de los africanos, que apenas podían pisar terreno rival. Egipto tardaría casi un cuarto de hora en poner en disponer de su primer remate. Sin embargo, la eficacia de los faraones sería impecable. Una falta botada por Ashour desencadenaría una segunda jugada que acabó con un centro medido de Karim Hafez, que encontró en el segundo palo al propio Ashour, que con un cabezazo batió a Beach para adelantar a Egipto en el marcador, anotando su segundo gol en el torneo.

El tanto haría que Australia tomara por completo la iniciativa del juego, con el combinado egipcio cómodo defendiendo en bloque bajo. Y es que los “aussies”, más allá de aglutinar jugadores en el último tercio de campo, solo eran capaces poner a prueba a Shobeir con remates desde fuera del área, todos ellos solventados con seguridad por el meta del Al-Ahly. Lo que permitiría a Egipto marcharse por delante al descanso.

Dominio y empate de Australia

Y la segunda mitad arrancaría con un cambio obligado, por lesión, en Australia, que dio entrada a Trewin en lugar de Bos en el carril zurdo. Un cambio que pareció despistar a los australianos, que vieron como Marmoush se plantaba en la primera jugada tras la reanudación en un mano a mano ante Beach, pero el atacante del City intentó ajustar demasiado su remate, que rozó la cepa del palo derecho de la portería.

Pero esa primera ocasión sería un oasis para Egipto en unos primeros minutos de la segunda parte con una Australia mucho más propositiva, que a base de centros laterales buscaba la igualada. Y así llegaría. En el minuto 55, una falta lateral puesta en juego por O`Neill acabaría en un autogol de Mohamed Hany. Merecido empate para el combinado oceánico que se había hecho con el control del duelo.

Con el empate el partido entró en una dinámica de lucha y poca clarividencia, evocando el desenlace de la eliminatoria en el tiempo extra y a los penaltis.

La tanda comenzó con fallo de Souttar para Australia, lo que permitió coger ventaja a Egipto con el gol de Saber. En el cuarto lanzamiento, Herrington envió su penalti al larguero y Abdelmaguid no desaprovechó la oportunidad.