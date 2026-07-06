❌ ✅ Encuesta | ¿Qué te parece que Balogun juegue contra Bélgica tras la llamada de Trump a la FIFA para retirarle la tarjeta roja?

La decisión de la FIFA de retirar la sanción por la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun es calificada como injustificable por parte de la UEFA. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que la acción no era ni falta y agradeció al máximo organismo del fútbol mundial su decisión. Ahora el delantero puede jugar con su selección ante Bélgica por acceder a cuartos de final y queremos conocer tu opinión

El delantero estadounidense, del Mónaco y estrella de la selección de las barras y estrellas, Folarin Balogun podrá disputar el encuentro de octavos de final en el Mundial con su selección ante Bélgica la madrugada del martes.

Finalmente la FIFA decidió aplazar la sanción al futbolista un año por la tarjeta roja ante Bosnia Herzegovina por un pisotón al tobillo de Muharemovic en su último partido. Esta situación saltó tras agradecer Trump la decisión del organismo por levantar el castigo.

El presidente de Estados Unidos confirmó que fue él quien llamó a Gianni Infrantino, presidente de la FIFA, para solicitar una revisión al no considerar ni falta la acción. Esta decisión ha levantado polémica y reacciones como la de la UEFA que considera la decisión injustificable

¿Qué te parece que Balogun juegue contra Bélgica tras la llamada de Trump a la FIFA para retirarle la tarjeta roja?