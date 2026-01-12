España y un bronce de ley en el Europeo de hockey sala

Los jugadores españoles celebran el triunfo ante Alemania que les valió el bronce.

Alegría internacional con Ourense dejando huella. La selección española masculina de hockey sala se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa, celebrado en Alemania. Y ahí estaba, portando el brazalete de capitán, el ourensano Manu Prol. Un equipo que, además, se concentró en Ourense para preparar esta competición, disputando el Torneo IV Naciones durante la pasada Navidad.

Un gol de Pablo Román cuando faltaban siete segundos para el final desniveló la balanza ante los germanos

Hubo que sufrir para conseguirlo. Un tanto de Pablo Román en el último suspiro derribó la resistencia de la anfitriona y permitió que España venciera por 5-6 ante Alemania, para decepción de la parroquia local y felicidad de los aficionados desplazados.

Inicio arrollador

España comenzó muy bien y se puso con ventaja de 0-2, marcando el ritmo en los compases iniciales. Reaccionaron los alemanes, que recortaron la desventaja y empezaron a inclinar la pista hasta equilibrar el marcador en el minuto 14. En la jugada siguiente, un penalti córner para España permitió que Ferran Muñoz volviera a batir al cancerbero germano. A falta de dos minutos para el descanso, Ignacio Abajo recibía en el área, se revolvía y anotaba el 2-4 con el que se llegó al intermedio.

La selección preparó la cita continental en Ourense esta Navidad, disputando el Torneo IV Naciones en Os Remedios

El choque se convirtió en un toma y daca constante. Alemania volvió a empatar e incluso logró ponerse por delante por primera vez. Tocaba reaccionar, e Ignacio Abajo transformó un penalti stroke para establecer el 5-5. Planeaba la sombra de los shoot outs, pero no hizo falta. A solo siete segundos del final, Pablo Román marcó un gol que vale un bronce europeo y desató la euforia en la selección española.

Los Redsticks aseguraron así un podio continental muy trabajado y se sacaron el mal sabor de boca de las semifinales, donde quedaron apeados de la final precisamente en los shoot outs ante Austria, a la postre campeona del torneo.