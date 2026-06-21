España busca reconocerse en el Mundial de fútbol ante Arabia Saudí

La selección española de fútbol afrontará su segundo partido del Grupo H en el Mundial, un duelo ante Arabia Saudí en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que ha tomado una mayor importancia de la esperada en un principio tras el tropiezo ante Cabo Verde y que exige a la campeona de Europa un lavado de cara a nivel futbolístico.

La campeona de Europa necesita imponerse con un fútbol que se asemeje al de antaño para que se puedan aplacar, de momento, las dudas en una selección donde en los días posteriores al debut se ha insistido en que hay tranquilidad, que el torneo es largo, el recuerdo de cómo empezó en 2010 y que lo sucedido ante Cabo Verde puede servir de toque de atención para despertar ante una Arabia Saudí que ya sabe lo que es dar sorpresas en Copas del Mundo.

Y en lo futbolístico, la Roja tendrá que alejarse de esa versión plana que se vio en el Mercedes-Benz de Atlanta, mucho más espesa de lo esperada, y a la que le faltó más intensidad y velocidad en la circulación para desarmar un entramado defensivo que se presenta parecido este domingo en el mismo escenario, lo que puede motivar que Luis de la Fuente renueve algo su once respecto al estreno.

La primera gran novedad que podría haber es la titularidad de Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona salió en la segunda parte y su entrada modificó enseguida el planteamiento caboverdiano, que le rodeó en todo momento, y que supo controlar a un jugador que jugaba su primer partido desde finales de abril. El propio futbolista de 18 años ha admitido que aún no está para 90 minutos, pero lo más probable es que salga de inicio para acelerar el juego de una selección que saldrá con ganas desde inicio.

Menos opciones parece tener Nico Williams, que también regresó ante Cabo Verde, pero que jugó poco y que podría ser usado de revulsivo todavía, por lo que podría haber un hueco en el lado izquierdo, donde la sorpresa fue Gavi con muchos candidatos y perfiles (Ferran Torres, Dani Olmo, Alex Baena, Yéremi Pino o el propio Gavi), mientras que está por ver si el seleccionador modificará la posición de Pedri González y le pondrá más cerca de la base creativa. Si toma esa opción, Fabián Ruiz podría ser el sacrificado y Dani Olmo podría entrar como “10”.

El resto, en principio, parece que será el mismo que ante Cabo Verde para imponerse a una Arabia Saudí deseosa de mostrar que ha elevado su nivel gracias a la llegada de estrellas internacionales a su liga nacional, donde juegan todos sus futbolistas salvo el lateral Saud Abdulhamid (Lens).

Arabia Suadí, un rival incómodo

El equipo que dirige el griego Giorgios Donis sacó un valioso empate en su estreno ante Uruguay, en un duelo donde sufrió mucho más tras el descanso y logró aguantar gracias a la actuación de su portero, otro veterano como Mohamed Al-Owais. Quizá la condición física de los Halcones Verdes sea algo inferior a la de Cabo Verde, lo que puede ayudar a España, pero su calidad técnica y experiencia es teóricamente mayor, por lo que la Roja podría tener una tarde más atareada a nivel defensivo.

Con futbolistas de buen nivel como su capitán Salem Al-Dawsari, el más desequilibrante, el poderoso centrocampista Mohamed Kanno o el central Hassan Tambakti.