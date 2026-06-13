Gráfico | Estos son los equipos del fútbol español que tiene representación en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está en juego, más de 100 partidos por delante donde 960 jugadores forman parte de las 48 selecciones presentes en la cita mundialista que se celebra entre Estados Unidos, México y Canadá.

Una cita que reúne a los mejores jugadores y selecciones a nivel mundial, donde la Liga está muy bien representada. En total son 80 jugadores, los que militan en alguno de los 17 equipos del fútbol español representados y, que buscan levantar la copa del mundo.

La lista está liderada por el FC Barcelona que aporta 14 jugadores, 8 de los cuales visten los colores de la selección española. Le sigue el Atlético de Madrid que aporta 12 jugadores y el 50% son jugadores de la selección de Argentina.

Cierra el podio el Real Madrid que por primera vez en la historia no logró aportar jugadores a la selección española pero con 10 jugadores el conjunto blanco en selecciones como Brasil, Francia, Alemania o Marruecos.

En una situación similar al Real Madrid, está el Villarreal. El conjunto del submarino amarillo no cuenta con representación en la selección dirigida por Luis de la Fuente pero aporta 8 jugadores al Mundial 2026 en selecciones como la anfitriona Canadá o las africanas de Senegal y Costa de Marfil.

Galicia en el Mundial 2026

El fútbol gallego también está representado en el máximo torneo de fútbol a nivel de selecciones. El Celta de Vigo aporta dos jugadores a esta cita, uno de ellos es Borja Iglesias en la selección española y el otro es el sueco Carl Starfelt.

La Segunda División del fútbol español también está representada en el Mundial 2026 con tres jugadores. El Racing de Santander, equipo recién ascendido a Primera División, aporta la presencia de Gustavo Puerta con Colombia y el CD Castellón tiene dos jugadores, el congoleño Brian Cipenga y el australiano Awe Mabil.