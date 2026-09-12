La España de Carreras y Ginzo, a hacer historia frente a la intocable EEUU

La selección española femenina de baloncesto buscará una victoria seguramente histórica y de tintes épicos ante la todopoderosa y casi imbatible Estados Unidos y su pléyade de estrellas de la WNBA que le dé el billete para la final del Mundial que se está disputando en Berlín.

España se enfrenta probablemente al mayor desafío que puede haber en el mundo del baloncesto, aún mayor si hablamos a nivel femenino porque el combinado estadounidense apenas ha perdido partidos desde que las jugadoras de la WNBA entraron a participar. En Juegos Olímpicos, no pierden desde Barcelona 92, mientras que en un Mundial no hay que echar tanto para atrás, pero hay que remontarse a 2006, en semifinales ante Rusia.

Desde entonces, nadie ha sido capaz de batir a las estadounidenses, absolutas dominadoras olímpicas y mundiales, pero parece que el resto va poco a poco acercándose y eso es lo que quiere hacer el ilusionante y atrevido combinado que dirige Miguel Méndez, que busca una hazaña al alcance de muy pocos y que recientemente rozaron tanto Francia, en la final de París 2024, como Italia, la semana pasada en la fase de grupos de este Mundobasket.

Estados Unidos se llevó un pequeño susto ante las italianas que pareció hacer despertar la voracidad de un equipo que desborda talento individual y físico en todas sus posiciones con el que compensa quizá un menor acoplamiento como conjunto, esto precisamente la mayor virtud de la actual subcampeona de Europa, un grupo al servicio del colectivo.

Pero además la actual selección apela al desparpajo y al atrevimiento que les da la juventud de muchas de sus jugadoras, con especial mención a la base Iyana Martín, la pívot Awa Fam y las escoltas Elena Buenavida y Alicia Flórez. Las cuatro, ya con la WNBA en sus miras, rozaron el título mundial en la categoría sub-19 hace tres años ante los Estados Unidos, ganadora finalmente por un ajustado 69-66 donde la asturiana y la tinerfeña brillaron con 19 y 16 puntos, respectivamente.

España busca clasificarse para la que sería la segunda final mundialista de su historia tras la de 2014, perdida entonces ante los Estados Unidos, un rival al que no se suele enfrentar demasiado, aunque tuvo la ocasión de hacerlo no hace demasiado poco, en marzo, en el Premundial de Puerto Rico. Allí, sin demasiado en juego y en un tramo de temporada muy diferente para las jugadoras de ambos equipos, victoria americana por 84-70, derrota en la que estaban diez de las 12 españolas que participarán en la semifinal de Berlín.