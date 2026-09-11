La España de Ginzo y Carrera entra en la pelea por las medallas del Mundial (66-89)

La selección española femenina de baloncesto peleará por las medallas en el Mundial de Berlín después de ganar este jueves de forma clara por 66-89 su duelo de cuartos de final ante Australia, gracias sobre todo a una gran primera parte en los dos lados de la pista que le permitirá desafiar ahora a las estrellas WNBA de Estados Unidos.

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El combinado que entrena Miguel Méndez no falló en su primer choque a cara o cruz del torneo, en el que notó la frescura de los días de descanso tras acabar primera de grupo. Todo lo contrario que su rival, más castigada y sin la presencia de una de sus estrellas, la pívot Ezi Magbegor, un arma menos con el que no pudo contrarrestar a la subcampeona de Europa a un nivel espectacular desde el salto inicial.

Apoyada en su defensa, en el acierto exterior en el primer tiempo y en un gran juego colectivo —con 26 asistencias—, el equipo contó con Megan Gustafson (16 puntos) y la joven Iyana Martín (14 puntos) como puntales. Salvo Elena Buenavida, todas las jugadoras anotaron para sellar las cuartas semifinales de su historia en un Mundobasket para España.

El conjunto nacional ajustó cuentas con Australia, su verdugo en las semifinales del Mundial de 2018 en Tenerife y al que nunca había ganado en su historia, un precedente que no intimidó a un grupo joven que sigue despertando ilusiones antes de medirse al mayor reto posible: las poderosas e imbatibles estadounidenses.

España supo mantener la calma ante la salida física del equipo australiano. Aunque Stephanie Reid anotó tres triples para asentar a su equipo, la subcampeona de Europa no se inmutó con la réplica de Iyana Martín.

A medida que las de Miguel Méndez apretaron en defensa, Australia perdió la comodidad. La selección española se soltó con un gran acierto exterior liderado por la capitana Alba Torrens, firmando un parcial de 0-16 para cerrar el primer cuarto con un holgado 17-31.

Pese al intento de reacción de las Opals con cinco puntos de Steph Talbot, un tiempo muerto de Méndez y las aportaciones de Paula Ginzo y Alicia Flórez devolvieron el control a España. Maite Cazorla sumó dos triples consecutivos, Gustafson hizo daño por dentro y la irrupción final de María Conde dejó encarrilado el partido al descanso (37-58).

Gestión de la ventaja tras el descanso

El panorama cambió tras el paso por los vestuarios. La selección perdió acierto exterior y acumuló más pérdidas, pero Australia no aprovechó el momento para meterse en el encuentro. El equipo de Sandy Brondello ganó el parcial de forma ajustada (14-12) y España mantuvo una cómoda renta al final del tercer periodo (51-70).

En el último cuarto, las españolas mantuvieron su intensidad defensiva pese a los apuros para anotar con fluidez. Cuando las australianas amagaron con acercarse (60-74), la templanza desde el tiro libre y una valiente entrada de Iyana Martín devolvieron la tranquilidad (63-80). Dos sensacionales jugadas de '2+1' seguidas de Raquel Carrera y la propia Martín sellaron la victoria definitiva en el Uber Arena de Berlín.