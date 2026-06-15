España pincha en su estreno en el Mundial de fútbol 2026 al empatar contra la selección de Cabo Verde (0-0)
POCA EFECTIVIDAD
La selección española de fútbol se estrenó en el Mundial 2026 con un empate a 0-0 ante la debutante Cabo Verde. Los de Luis de la Fuente no fueron capaces de anotar un gol pese a tener el control del partido
La selección española de fútbol no fue capaz de anotar un gol ante Cabo Verde y termina empatando en su debut durante el Mundial de 2026. Los de Luis de la Fuente gozaron de ocasiones para poder anotar pero no estuvieron acertados cara al gol.
Este no era el resultado esperado ante una selección que debutaba en un mundial y que tenía el cartel de ser la peor del grupo. Ahora la selección está obligada a ganar sus dos siguiente partidos y esperar resultados para saber si puede ser primera de grupo.
El próximo encuentro es frente Arabia Saudí, de nuevo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el domingo 21 de junio a las 18:00 horas.
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