Las ourensanas Raquel Carrera y Paula Ginzo arrancan el Mundial de baloncesto con el rival más duro del grupo
A POR LAS MEDALLAS
España con las ourensanas Carrera y Ginzo empiezan el Mundobasket enfrentando a Alemania, anfitrión y rival más complicado del grupo, en su regreso ocho años después a la cita. Un evento donde las españolas se encuentran entre las favoritas al podio
La selección española femenina de baloncesto, con las ourensanas Raquel Carrera y Paula Ginzo como dos de sus referentes, comienza su andadura en el Mundial de Berlín con un duelo de exigencia y clave ante la anfitriona Alemania, su teórico principal rival por el primer puesto del grupo que da acceso directo a los cuartos de final del campeonato.
A las 17:45 horas España vuelve a jugar un partido en una Copa del Mundo casi ocho años después de ganar el bronce en la cita celebrada en Tenerife, en lo que era su tercera medalla mundialista consecutiva y que significaría el penúltimo gran logro para una generación que en 2019 ganaría su cuarto oro continental. A partir de ahí, vinieron años complicados, con la tetracampeona europea quedándose fuera del último Mundobasket.
Ahora, cuatro años después, con una selección en medio de un positivo proceso de renovación, vuelve a codearse con las mejores del mundo en un torneo donde parte como una de las candidatas a un podio tan abierto como duro.
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