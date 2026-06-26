España se mide a Uruguay en su primer gran examen del Mundial por el liderato del Grupo H

La selección española masculina de fútbol tendrá su primer gran examen en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cuando se mida en el Estadio Akron de Guadalajara a la histórica Uruguay, de la que quiere aprovechar sus dudas para no sólo certificar el primer puesto del Grupo H sino para hacerlo con las mejores sensaciones.

Tras dos platos que dejaron diferentes sabores a la campeona de Europa, ahora llega el teórico principal y más fuerte, que servirá para medir el nivel que está intentando alcanzar España, que llega a este duelo sin grandes urgencias, pero tampoco sin margen para despistarse o repetir otra mala tarde como la del debut porque si pierde se le escaparía el liderato.

España arrancó mal esta Copa del Mundo con el discreto empate sin goles ante Cabo Verde, pero lo enmendó acercándose mucho más a una versión más reconocible ante Arabia Saudí, logrando una buena goleada por 4-0 y metiendo ritmo competitivo en jugadores como Lamine Yamal, destinado a ser mucho más clave a partir de ahora.

Y seguir creciendo y llegar a los cruces imponiendo de nuevo respeto es el gran objetivo en el Estadio Akron, y por ello puede aprovechar el buen test que es medirse a una histórica Uruguay, doble campeona del mundo, la última allá en 1950, pese a que el equipo que dirige Marcelo Bielsa no está en su situación más óptima ni en lo anímico ni en lo deportivo tras un discreto arranque con dos empates ante Arabia Saudí y Cabo Verde que le obligan a no especular demasiado, un verbo que, de todos modos, no suele conjugar el veterano técnico argentino.

Posible alineación de Uruguay contra España en el partido de la madrugada de este sábado a las 02:00h (hora española). | La Región

Examen

Con todo, el reto para España es de mucha mayor envergadura que los dos anteriores por el teórico mayor potencial del combinado sudamericano, acentuado seguramente por sus urgencias y estar en serio riesgo de no pasar por segunda edición consecutiva la fase de grupos. Eso provocará que salga a relucir el conocido aguerrido carácter competitivo de sus jugadores, lo que exigirá a la Roja máxima concentración e intensidad.

Bielsa preparará seguramente con mimo este partido donde la presión recae mucho más sobre la “Celeste” ya que a España el empate prácticamente le daría la primera plaza del grupo, a no ser que Cabo Verde se destapase con una sonora goleada sobre Arabia Saudí. El “Loco”, un referente para el seleccionador español Luis de la Fuente, diseñará trampas para cortocircuitar España, sobre todo a la hora de tener el máximo de tiempo la pelota y eludir la previsible fuerte presión de los charrúas.

De la Fuente no parece que vaya a retocar mucho el once que dispuso el pasado domingo en Atlanta ante los “Halcones Verdes”, donde la mejor noticia fue la vuelta a la titularidad ya de Lamine Yamal. El extremo agitó el ataque y el fútbol de la actual campeona de Europa, y también afrontará un examen en lo personal para ir viendo su ritmo de competición tras casi dos meses parado y ante defensas de mayor experiencia.

El jugador del FC Barcelona, que marcó además su primer gol mundialista, repetirá titularidad y seguirá acumulando minutos de cara a aumentar esa chispa que se antoja vital para apuntalar las opciones de la selección española en esta Copa del Mundo, que pasan por un talento que ya se dejó entrever ante Arabia.

La duda volverá a ser de nuevo quién ocupará el otro extremo. Nico Williams parece que ya está listo, pero también que todavía le falta algo de la electricidad que mostró en el 2024, por lo que se podría volver a ver a otro perfil como el de Álex Baena.