España roza la gesta, pero no puede con EEUU (66-76)

España no pudo romper su maldición ante Estados Unidos y cayó por 66-76 en las semifinales del Mundial femenino de baloncesto de Berlín (Alemania), en un partido en el que las de Miguel Méndez llegaron a dominar por siete puntos y a ponerse por delante en el tercer cuarto, pero no pudieron sostener el pulso hasta el final, por lo que disputarán el partido por el bronce frente a la anfitriona Alemania, a la que superaron en la fase de grupos.

Era la cuarta semifinal mundialista de la historia de España, que sigue sin poder derrotar a Estados Unidos después de doce enfrentamientos, todos ellos saldados con derrota. Eso sí, el dar la cara hasta casi el final ante las mejores —sobre el papel— del campeonato les permitirá acudir con optimismo al duelo de este domingo a las 16.30 horas ante las anfitrionas alemanas, con ganas de colgarse una medalla y de subir al “podio”.

Las españolas saltaron a pista convencidas de que el sueño era posible y sorprendieron de inicio a un equipo estadounidense que, pese a algunas bajas importantes, cuenta con buena parte del talento de la WNBA, la mejor liga del mundo. El “A por el bote” que cantaron las jugadoras españolas antes del calentamiento final se trasladó a la pista, con una salida eléctrica que permitió a España situarse con un 7-0 y posteriormente alcanzar una máxima renta de siete puntos, aunque Estados Unidos fue reaccionando hasta cerrar el primer cuarto por delante (18-21).

España resistió hasta el 60-62, pero una pérdida de Awa Fam permitió a Stewart poner el 60-64 y, poco después, Aliyah Boston amplió la diferencia hasta el 60-66. Las estadounidenses ya no volvieron a ceder el control pese a los intentos finales de las españolas.

Conde y Martín fueron las máximas anotadoras de España, ambas con 17 puntos, mientras Awa Fam terminó con nueve puntos y siete rebotes, y Raquel Carrera aportó seis puntos, tres rebotes y dos tapones. El equipo español terminó con un 38 por ciento de acierto en tiros de campo, un 23 por ciento en triples y un excelente 91 por ciento desde el tiro libre, además de superar a Estados Unidos en asistencias (19-13) y tapones (4-2), aunque perdió la batalla del rebote (35-41).

Prohibido lamentarse. Toca ir a por la medalla de bronce, que sabría a gloria.