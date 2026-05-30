Europa escoge a su rey en la final de Champions League entre PSG y Arsenal

Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentan en el Puskas Arena de Budapest en la final de la Liga de Campeones, un duelo por el título que mide al vigente campeón y al recientemente proclamado campeón de la Premier League en una final con protagonismo español en ambos banquillos y que enfrenta al mejor ataque y la mejor defensa de la competición.

El Puskas Arena de Budapest coronará el próximo rey de Europa. Un trono en el que quiere volver a sentarse el PSG de Luis Enrique, que después de tener que esperar 55 años para levantar su primera Liga de Campeones, está a 90 minutos de emular al Real Madrid como único equipo que es capaz de ganar el título dos temporadas seguidas desde que pasada a denominarse Champions League.

Los de Luis Enrique, que han ido de menos a más como la temporada pasada, han llegado al tramo decisivo de la competición en un altísimo estado de forma. Pese a una fase liga irregular que les hizo pasar por el play off, han superado de manera solvente las cuatro eliminatorias que le han permitido plantarse en la tercera final de Champions de su historia -Monaco (5-4), Chelsea (8-2), Liverpool (4-0) y Bayern Múnich (6-5).

Hemos tenido tiempo para analizar al rival, que conocemos bien porque hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas. Hay muchos detalles que podemos mejorar. Los jugadores deben disfrutar porque nunca sabes cuándo vas a volver a jugar una final de la Liga de Campeones. — Luis Enrique - Entrenador del PSG

Seis victorias y dos empates en eliminatorias para el mejor ataque de la competición. El campeón de la Ligue 1 ha exhibido su capacidad ofensiva y con 44 goles (2,8 por partido) son el conjunto más goleador de esta Champions. Todo gracias a un fútbol vertical apoyado por el tridente conformado por Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Entre los tres han marcado 22 goles y repartido 12 asistencias.

Especialmente el georgiano ha sido el líder del PSG en esta Champions. Kvaratskhelia es el máximo goleador en Champions con 10 tantos, así como el segundo máximo asistente. Además, fue clave en el pase a la final con un doblete en París ante el Bayern, y ha marcado en todas y cada una de las eliminatorias. Una grandísima versión de”Kvaradona” que ha secundado el Balón de Oro Dembélé, que si bien estuvo más desapercibido en el primer tramo del curso, ha marcado cinco goles en los últimos cuatro partidos de Champions.

Y parar ese caudal de fútbol ofensivo será el principal objetivo del Arsenal si quiere proclamarse campeón de Europa por primera vez en sus 139 años de historia. Bajo la batuta de Arteta, los “gunner” tendrán su segunda oportunidad de levantar la “orejona” -tras eliminar a Leverkusen, Sporting y Atlético-, después de que en el año 2006, una generación brillante liderada por Henry, se quedara a las puertas del olimpo europeo ante el Barça de Ronaldinho.

La preparación ha sido excelente y muy positiva. Estamos aquí porque nos lo hemos ganado. Tenemos que ganarnos el derecho a ganar el trofeo. Miro a mi alrededor y veo la alegría, el deseo que todos tienen de jugar este partido. Es el partido más importante del mundo del fútbol — Mikel Arteta - Entrenador del Arsenal

Esta vez, la fortaleza de los londinenses no radica tanto en el talento individual, sino en la fortaleza como equipo. Arteta ha convertido al Arsenal en campeón de la Premier League y finalista de la Champions, 20 años después, a base de dotarlo de una estructura defensiva que sólo ha encajado seis goles en toda la Liga de Campeones. En total son nueve las porterías a cero que ha sumado David Raya, el portero con mejor porcentaje de paradas de la competición (91%).

Saben que tienen una oportunidad de oro para cerrar el curso haciendo historia. No lo tendrán fácil ante un PSG con la confianza por las nubes.