¿Sabe usted que el éxito en las antípodas tiene acento de Beariz? ¿Que el tenista vigués Martín de la Puente se trajo el subcampeonato del Open de Australia en silla de ruedas bajo la batuta de su entrenador, Roberto Rodríguez? ¿Que el técnico es vecino de Beariz y una pieza clave en este triunfo que, seguro, no será el último? ¿Y que a ver si a la próxima rematan la faena y el trofeo acaba paseándose por tierras ourensanas?