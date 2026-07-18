El éxito llama a De la Fuente, el seleccionador de España

El seleccionador absoluto español, Luis de la Fuente, dirigirá mañana ante Argentina la primera final de la Copa del Mundo de su carrera, culminando una trayectoria casi inmejorable al frente de las diferentes categorías de la selección. Trece años después de hacerse cargo de la sub-19, está a una victoria de convertirse en el mejor seleccionador de la historia de España.

La carrera del técnico de Haro, que llegó a la Federación tras responder a una oferta de trabajo publicada en un periódico, ha estado marcada por el éxito. Ha dirigido nueve grandes campeonatos, con un balance de siete finales y cinco títulos, mientras que su peor resultado fueron dos semifinales. Además, solo ha perdido cinco de sus 51 partidos (36 victorias y 10 empates) y, como seleccionador de la tetracampeona de Europa, únicamente ha sufrido dos derrotas, una oficial frente a Escocia (marzo de 2023) y otra amistosa ante Colombia (marzo de 2024). Llega a la final contra Argentina con 38 encuentros oficiales consecutivos sin perder.

Precisamente, su primer torneo, el Europeo sub-19 de 2013, terminó en semifinales, un resultado del que se resarció conquistando el título en 2015, tras vencer 2-0 a Rusia en la final. Aunque no logró clasificar a España para las dos siguientes fases finales de la categoría, ganó el oro en los Juegos Mediterráneos de 2018 antes de ascender a la selección sub-21.

Una generación dorada

El riojano completó la clasificación para el Europeo sub-21 y llevó a la fase final a una generación liderada por Dani Olmo, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Unai Simón. Tras un inicio complicado, España conquistó el campeonato derrotando a Alemania en la final, logrando además el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Un núcleo duro de jugadores le ha ido acompañando a lo largo de sus años como técnico

Ese fue su único título continental con la sub-21, ya que en 2021 cayó en semifinales frente a la Portugal de Vitinha, Rafael Leão y Diogo Costa. Sin embargo, semanas después alcanzó la final olímpica de Tokio, donde España perdió en la prórroga frente a Brasil. En aquella selección ya figuraban nombres como Pedri, Eric García, Cucurella, Zubimendi, Oyarzabal, Olmo, Unai Simón y Merino, todos ellos protagonistas también en el Mundial de 2026.

Ese fue su último gran torneo en las categorías inferiores de la RFEF antes de que Luis Rubiales le nombrara seleccionador absoluto como sustituto de Luis Enrique Martínez. Su estreno llegó en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, donde sufrió su única derrota oficial, ante Escocia, en el segundo partido.

Las dudas iniciales quedaron disipadas en la Final Four de la Liga de Naciones 2023, donde España derrotó a Italia (2-1) en semifinales y conquistó el título frente a Croacia.

A ese éxito le siguió la conquista de la Eurocopa 2024, la cuarta de la historia para España, superando en el camino a cuatro campeones del mundo y ganando los siete partidos del torneo antes de vencer a Inglaterra en la final. Posteriormente, De la Fuente volvió a clasificar a la Roja para otra Final Four de la Liga de Naciones, aunque en esta ocasión perdió el título en la tanda de penaltis.