La FIFA abre una investigación a Argentina por los incidentes tras la final del Mundial

Jugadores de Argentina y España protagonizan una tangana tras el pitido final de la final del Mundial 2026.

La FIFA ha abierto una investigación disciplinaria contra la selección de Argentina por los incidentes registrados al término de la final del Mundial 2026, en la que España se proclamó campeona tras imponerse por 1-0 en la prórroga. Según han adelantado varios medios británicos, entre ellos Sky Sports y The Times, la Comisión Disciplinaria del organismo analizará las imágenes y los informes arbitrales para determinar si procede imponer sanciones.

La investigación se centra especialmente en la tangana que se produjo tras el pitido final, cuando varios jugadores y miembros del cuerpo técnico argentino protagonizaron altercados durante las celebraciones del combinado español.

Entre las acciones que serán revisadas figuran las presuntas agresiones de Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, a varios futbolistas españoles. Las imágenes muestran empujones y enfrentamientos en los que se vieron implicados jugadores como Rodri, Gavi, Eric García y Dani Olmo.

La FIFA también estudiará el comportamiento de parte de la delegación argentina durante la ceremonia de entrega de medallas, así como la exhibición de una pancarta con el mensaje "Falklands are Argentine" ("Las Malvinas son argentinas"), al considerar que podría vulnerar la normativa que prohíbe los mensajes de carácter político en las competiciones oficiales.

Una vez analizados el acta arbitral, los informes de los delegados y las imágenes disponibles, el máximo organismo del fútbol decidirá si abre expedientes individuales a jugadores o miembros del cuerpo técnico argentino. En caso de apreciarse infracciones al Código Disciplinario, las sanciones podrían ir desde multas económicas hasta suspensiones para futuros compromisos internacionales.

Jugadores de Argentina y España protagonizan una tangana tras el pitido final de la final del Mundial 2026