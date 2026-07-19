España vuelve a tocar el cielo: segunda estrella tras vencer a Argentina en la prórroga
MUNDIAL 2026
Un gol de Ferran Torres en la prórroga da a la Roja su segunda estrella 16 años después del título de Sudáfrica
La selección española vuelve a hacer historia al proclamarse campeona del mundo por segunda vez tras derrotar por 1-0 a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga decidió un encuentro muy igualado y permitió a la Roja sumar una nueva estrella 16 años después del título conquistado en Sudáfrica.
El combinado dirigido por Luis de la Fuente fue el dominador del partido y dispuso de las mejores ocasiones, aunque se encontró una y otra vez con las intervenciones del portero argentino Emiliano Martínez. España incluso vio cómo el árbitro anulaba un gol a Nico Williams antes de que el encuentro llegara al tiempo extra. Argentina, además, afrontó la prórroga con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández en el tiempo añadido.
Cuando el partido parecía encaminado hacia la tanda de penaltis, apareció Ferran Torres para aprovechar un balón peinado por Nico Williams tras un centro desde la banda y marcar el único tanto de la final. Con ese gol, España certificó un triunfo histórico y cerró un Mundial brillante, en el que solo encajó un tanto en todo el torneo y volvió a situarse en la cima del fútbol mundial.
Los datos España - Argentina
- Posesión: 65% - 35%
- Tiros totales: 20 - 2
- Tiros a puerta: 12 - 0
- Saques de esquina: 9 - 4
- Pases: 762/852 - 358/463
- Faltas: 21 - 25
- Tarjetas amarillas: 0 - 6
- Tarjetas rojas: 0 - 2
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