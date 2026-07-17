Esta Finalissima del Mundial vale el doble

La selección española se enfrentará el próximo domingo a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un partido que será el segundo oficial entre ambas selecciones después del duelo en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, y que servirá para saldar la deuda de la cancelada Finalissima del pasado mes de marzo.

España y Argentina tenían previsto enfrentarse el 15 de marzo por el título de la Finalissima, pero el conflicto en Oriente Próximo provocó la cancelación del partido, que debía disputarse en Qatar. La falta de acuerdo para buscar otra sede y fecha dejó cierto debate sobre quién tenía más o menos ganas de jugar ese partido, como antecedente al Mundial. Ahora, la campeona de Europa y la de América pugnarán por la Copa del Mundo en el MetLife de Nueva Jersey el próximo 19 de julio, en la que será la primera vez que se enfrentan las dos campeonas de ambos continentes en la final de un Mundial.

Precedentes

Será el segundo duelo oficial entre España y Argentina en la historia, siendo el de la fase de grupos de Inglaterra 66 el único hasta el momento. En aquella ocasión, la victoria sería para la albiceleste gracias a un doblete de Luis Artime que haría inútil el gol de José Martínez Sánchez “Pirri”.

Antes de este encuentro, el combinado sudamericano y el europeo se habían medido en cuatro partidos amistosos, con un balance de tres victorias para Argentina y una para España. Posteriormente, hay otros seis precedentes entre ambos, donde la actual campeona de Europa equilibró el cara a cara con cuatro victorias en los últimos seis enfrentamientos. Un 6-5 en el cómputo general a favor de Argentina que podría equilibrar el combinado de Luis de la Fuente.

Eso sí, en el último encuentro entre ambos el resultado fue de goleada a favor de la Roja: un 6-1 en marzo de 2018 en el Metropolitano con hat-trick y exhibición de Isco Alarcón, liderando sobre el césped a la España de Julen Lopetegui. Los otros tres tantos fueron obra de Thiago Alcántara, Iago Aspas y Diego Costa, mientras que el argentino lo conseguiría Nicolás Otamendi.

Un resultado abultado con el que España se vengaba del amistoso celebrado en el Monumental de Buenos Aires tras el Mundial 2010, en el que la albiceleste goleó 4-1 con dianas de Leo Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tévez y el “Kun” Agüero, haciendo anecdótico el de Fernando Llorente. Un partido que sería el único de los tres que ha disputado Messi ante España, en los que ha anotado dos goles, con un balance de dos derrotas y una victoria del astro rosarino.

Amistad

Un partido por el título que se disputará entre un clima de elogios y respeto por parte de los entrenadores. El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, señaló sobre la Roja que es “un gran equipo”. “Podría decir que fue un justo ganador en la semifinal ante Francia. Le ganó muy bien a una selección que todo el mundo pensaba, y yo también lo pensaba, que era difícil de ganar”, reiteró Scaloni. “Por suerte lo habíamos analizado en marzo”, se refirió a los días previos a la Finalissima que finalmente fue cancelada. “Han cambiado algo, pero sigue siendo un gran equipo y ya todos saben cómo juega. Así que bueno, estamos preparados para afrontarlo y sobre todo va a ser un partido para que la gente lo disfrute”, recalcó sobre la final de ahora.

Un Scaloni que mantiene una gran relación personal con Luis de la Fuente. Y el técnico de Haro, que dio clase a Scaloni cuando el argentino se estaba sacando el título de entrenador en el curso de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó que “me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el de Inglaterra”, destacó. Un clima de concordia que se terminará con el pitido inicial. Hay demasiado en juego.

La final dispara un 367% las búsquedas de vuelos a Nueva York

La clasificación de la selección española para la final del Mundial de fútbol de 2026 impulsa el interés de los aficionados por viajar a Nueva York y su área metropolitana, con un aumento del 367% en las búsquedas de vuelos respecto al mismo periodo del año anterior, según datos difundidos por las agencias de viajes. El día después de vencer a Francia, las búsquedas de vuelos hacia el área de Nueva York aumentaron un 133 por ciento respecto a la jornada anterior.