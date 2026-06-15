El estadounidense Justin Gaethje conecta un golpe al rostro de Topuria.
El estadounidense Justin Gaethje conecta un golpe al rostro de Topuria. | UFC

Galería | Así fue la pelea de Ilia Topuria frente a Justin Gaethje, en fotos

UFC FREEDOM 250

Ilia Topuria perdió su título de peso ligero de la UFC ante el estadounidense Justin Gaethje en un evento celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños de Donald Trump

Ilia Topuria, peleador hispanogeorgiano, perdió su título de campeón de peso ligero de la UFC frente al estadounidense Justin Gaethje en el evento estelar de la cartelera  UFC Freedom 250. Este evento celebrado en la Casa Blanca contó con 7 peleas para celebrar el 80 cumpleaños de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El combate entre Topuria y Gaethje cerró una de las veladas más esperadas en la UFC. El peleador hispanogeorgiano ponía en juego su título e invicto, perdiendo ambos. En un combate que comenzó con Topuria entrando al octógono tras recorrer los pasillos de la Casa Blanca mientras se observaban las fotos de los presidentes de Estados Unidos, puso fin a su racha sin perder.

En la actualidad el récord de Ilia Topuria es de 17-1 tras la derrota. Una pelea que tuvo que se parada por el hermano de Topuria en el cuarto asalto debido a las consecuencia de los potentes golpes del estadounidense sobre el rostro de Ilia. Una pelea donde en el segundo round Topuria castigó a su rival pero no pudo finalizar.

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1/10 Ilia Topuria confiado durante el pesaje. | Europa Press
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2/10 Juego de luces en la Casa Blanca durante el UFC Freedom 250. | Europa Press
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3/10 El público en los jardines de la Casa Blanca disfruta del evento. | Europa Press
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4/10 Donald Trump, presidente de Estados Unidos, celebró su 80 cumpleaños durante UFC Freedom 250. | Europa Press
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5/10 Ilia Topuria calienta antes de su combate ante Justin Gaethje. | UFC
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6/10 Justin Gaethje logra conectar en el rostro de Topuria. | UFC
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7/10 Ilia Topuria esquiva un golpe y busca conectar al hígado. | UFC
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8/10 Ilia Topuria abandona con el rostro ensangrentado el ring tras ser derrotado. | UFC
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9/10 El brasileño Alex Pereira realiza la salida al octógono desde un balcón de la Casa Blanca. | Europa Press
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10/10 Policía desplegada por todo Washington durante UFC Freedom 250. | Europa Press

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