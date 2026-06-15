Galería | Así fue la pelea de Ilia Topuria frente a Justin Gaethje, en fotos

Ilia Topuria perdió su título de peso ligero de la UFC ante el estadounidense Justin Gaethje en un evento celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños de Donald Trump

Ilia Topuria, peleador hispanogeorgiano, perdió su título de campeón de peso ligero de la UFC frente al estadounidense Justin Gaethje en el evento estelar de la cartelera UFC Freedom 250. Este evento celebrado en la Casa Blanca contó con 7 peleas para celebrar el 80 cumpleaños de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El combate entre Topuria y Gaethje cerró una de las veladas más esperadas en la UFC. El peleador hispanogeorgiano ponía en juego su título e invicto, perdiendo ambos. En un combate que comenzó con Topuria entrando al octógono tras recorrer los pasillos de la Casa Blanca mientras se observaban las fotos de los presidentes de Estados Unidos, puso fin a su racha sin perder.

En la actualidad el récord de Ilia Topuria es de 17-1 tras la derrota. Una pelea que tuvo que se parada por el hermano de Topuria en el cuarto asalto debido a las consecuencia de los potentes golpes del estadounidense sobre el rostro de Ilia. Una pelea donde en el segundo round Topuria castigó a su rival pero no pudo finalizar.