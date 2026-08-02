RECUNCHO HEBDOMADARIO
Sesenta anos da piscina de Baños de Molgas
RECUNCHO HEBDOMADARIO
O 31 de xullo de 1966 -cumpríronse o venres sesenta anos- Baños de Molgas escribiu unha pequena páxina da historia do deporte ourensán. A vila inauguraba a segunda piscina regulamentaria da provincia, unha instalación chamada a converterse nun referente tanto para a competición como, co paso dos anos, para o lecer estival. Cun vaso de 25 metros de longo, só a precedía a de Ribadavia, e ambas eran as únicas da provincia homologadas para acoller competicións oficiais de natación.
As crónicas da época destacaban o privilexiado emprazamento da nova instalación, situada no Parque Ansuíña. Daquela, o Concello aínda non adquirira o que hoxe coñecemos como Parque das Mestras. Ambos os espazos estaban separados polo río Sor, xusto na súa desembocadura no río Arnoia.
Aquelas competicións tiveron continuidade durante varios veráns. Polo de agora, foi posible documentar as catro primeiras edicións, celebradas entre 1966 e 1969, unha mostra do interese que espertou unha instalación que supuxo un importante avance para o deporte na provincia.
A inauguración serviu tamén para estrear a piscina cunha competición de natación, na que participaron corenta deportistas, baixo a dirección técnica do Servizo de Actividades Deportivas de Xuventudes e coa colaboración do Colexio de Cronometradores da Federación de Atletismo.
As probas, adaptadas ó nivel competitivo da natación ourensá daqueles anos, disputáronse integramente en estilo libre. O programa incluía carreiras de 25 metros para nenas, 25 metros para nenos menores de trece anos, 50 metros para mozos menores de dezanove anos e 100 metros para os maiores desa idade. Ademais, organizáronse unhas atractivas probas de exhibición con relevos: 3 x 25 estilos femininos e 4 x 50 estilos masculinos. Ó remate da xornada, os mellores clasificados recibiron artísticos trofeos.
Os participantes desprazáronse desde Ourense nun autobús que saíu ás cinco da tarde do Parque de San Lázaro. Para poder competir era preciso inscribirse previamente, por rigorosa orde de chegada, na Delegación de Xuventudes, situada no número 4, primeiro andar, da rúa Cardenal Quevedo. As rapazas debían formalizar a inscrición na Sección Feminina.
Aquelas competicións tiveron continuidade durante varios veráns. Polo de agora, foi posible documentar as catro primeiras edicións, celebradas entre 1966 e 1969, unha mostra do interese que espertou unha instalación que supuxo un importante avance para o deporte na provincia.
Seis décadas despois, a piscina segue sendo un dos grandes puntos de encontro do verán en Baños de Molgas. Non acolle campionatos, pero cada día énchese de rapazada e familias que gozan da auga, do sol, das sombras dos rexos carballos e das instalacións deportivas situadas á outra beira do Arnoia.
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