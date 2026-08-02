El gol marroquí

Los recientes episodios de presión migratoria en Ceuta y Melilla han vuelto a ocupar titulares en numerosos medios. No se trata de un fenómeno nuevo. De forma recurrente, y bajo distintos contextos, Marruecos ha mantenido su reivindicación sobre ambas ciudades, lo que introduce un componente político que trasciende la mera gestión migratoria.

Aunque las relaciones entre España y Marruecos se presentan a menudo como estables, esta cuestión permanece latente. Ceuta y Melilla no solo constituyen frontera española, sino también frontera exterior de la Unión Europea, lo que debería implicar una respuesta más coordinada y firme por parte del conjunto de sus socios.

La experiencia demuestra que cuando las fronteras se descuidan o se gestionan de forma insuficiente, acaban sometidas a una presión creciente. En este contexto, varios países europeos han comenzado a expresar su preocupación por la situación en la frontera sur, evidenciando que no se trata únicamente de un problema nacional.

Cabe preguntarse, por tanto, si estamos ante un desafío exclusivo de España o ante una cuestión que afecta al conjunto de Europa. Resulta llamativo que, mientras se insiste en el refuerzo económico y estratégico de alianzas como la OTAN, el debate sobre la protección efectiva de las fronteras exteriores de la Unión no siempre ocupa un lugar prioritario.

En este escenario, Marruecos demuestra, una vez más, su capacidad para influir en la agenda europea, aprovechando las debilidades y la falta de una respuesta común plenamente cohesionada.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)