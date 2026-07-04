Una gran crono del Visma viste de líder a Vingegaard en el Tour de Francia

El equipo Visma, rodando en la crono por equipos que deja a Jonas Vingegaard como primer líder.

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) se ha colocado como primer líder en la 113ª edición del Tour de Francia masculino, gracias a la victoria de su equipo en la contrarreloj de una primera etapa disputada sobre 19,6 kilómetros llanos con salida y llegada en Barcelona.

Aunque el Netcompany INEOS llevó la voz cantante en esta Grand Départ de 2026 por los puntos neurálgicos de la capital catalana, se quedó con la miel en los labios su líder, el italiano Filippo Ganna, porque en la cota de Montjuïc su equipo finalizó en el segundo puesto de la etapa.

Ocho segundos mejor acabó Vingegaard, candidato a todo en este Tour y líder de un Visma-Lease a Bike que en la línea de meta marcó un tiempo de 21:47.87. Hubo incertidumbre hasta el mismísimo desenlace de la etapa por ver al favorito esloveno Tadej Pogacar, cuyo UAE Team Emirates-XRG terminó la crono a 11:28 del equipo vencedor, tras un recorrido duro.

El mejor español ahora en la clasificación general es Juan Ayuso porque su equipo, el Lidl-Trek, ocupó el cuarto lugar de etapa; acabó 16 segundos por detrás del Visma-Lease a Bike y tres segundos más rápido que el Red Bull-BORA-hansgrohe, liderado por el belga Remco Evenepoel.

Nefasto estreno del Movistar

El mejor equipo español en la crono fue el Caja Rural, tras una etapa en la que el Movistar fue la cruz. El Tour comienza cruzado para el equipo telefónico. La escuadra española estaba haciendo una buena crono y compitiendo por el mejor tiempo de la contrarreloj, pero la etapa se estropeó en el momento crucial, con las primeras rampas.

En plena aproximación a la primera cota, el equipo azul descarriló: su líder, Cian Uijtdebroeks, se quedó sin piernas. Las dudas se apoderaron del equipo y mientras Castrillo y Cepeda pararon para intentar rescatar a su jefe de filas, Raúl García Pierna seguía en solitario hacia el Estadio Olímpico.

El destrozó fue enorme y dejaba a Uijtdebroeks fuera de la lucha pro las primeras plazas de la clasificación general ya en el primer día, cediendo 1:53 con Vingegaard.

Vingegaard: “La batalla está lanzada”

Vingegaard, ya con el maillot amarillo, aseguró que haber conseguido el liderato le da más fuerzas para tratar de conservarlo hasta París, donde aspira a conseguir su tercera victoria en la ronda gala. “La batalla está lanzada”, dijo el danés en un claro mensaje al esloveno Tadej Pogacar, al que aventajó en 12 segundos al término de una contrarreloj por equipos por las calles de Barcelona en la que cada corredor acabó con el tiempo que marcó en meta.

“Es formidable volver a vestirme de amarillo tres años después, este es uno de los maillots más codiciados del ciclismo. Es verdad que es solo la primera etapa y que queda mucha ruta por delante, pero voy a disfrutar de cada jornada que pueda conservarlo. El objetivo sigue siendo vestirlo en París”, dijo el ciclista del Visma.

“Este es un paso para tratar de ganar la carrera. El equipo ha hecho un trabajo formidable, hemos corrido muy bien y todos mis compañeros merecen esta victoria”, indicó el ciclista danés.