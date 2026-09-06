¿Sabe usted que mucho se está hablando estos últimos días de lo bien que funciona el equipo del líder de La Vuelta, Enric Mas? ¿Que este sábado sus compañeros volvieron a arroparle perfectamente ayudándole a sacarle tiempo a Roglic, su máximo rival? ¿Que uno de los que dio la cara para ayudarle fue el ourensano Carlos Canal? ¿Y que mostró un nivel excelso tirando del pelotón durante muchos kilómetros?