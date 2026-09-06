¿Sabe usted que mucho se está hablando estos últimos días de lo bien que funciona el equipo del líder de La Vuelta, Enric Mas?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el gran papel desarrollado en la etapa del sábado por Carlos Canal
¿Sabe usted que mucho se está hablando estos últimos días de lo bien que funciona el equipo del líder de La Vuelta, Enric Mas? ¿Que este sábado sus compañeros volvieron a arroparle perfectamente ayudándole a sacarle tiempo a Roglic, su máximo rival? ¿Que uno de los que dio la cara para ayudarle fue el ourensano Carlos Canal? ¿Y que mostró un nivel excelso tirando del pelotón durante muchos kilómetros?
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