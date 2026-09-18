José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD: "Queremos la final y ser el mejor Mundial de la historia"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes ofreció una conferencia sobre política deportiva con motivo de la apertura del curso 2026-2027 del Máster en Gestión Empresarial del Deporte de la Universidade de Vigo. En el campus de Ourense atendió a La Región y analizó el presente del deporte nacional, del que es la máxima autoridad.

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Pregunta. El deporte es un curso permanente, sin vacaciones.

Respuesta. La temporada no termina nunca. Antes pensaba, al ir sumando años como presidente del CSD y previamente como secretario de Estado para el Deporte, que los años o veranos olímpicos eran especialmente intensos, pero en realidad lo son todos. Entre julio y agosto de este año, con europeos, mundiales y campeonatos de España, hemos tenido 66 federaciones en activo; es un no parar. Podemos estar felices porque el deporte español va muy bien.

P. Venimos de un verano con muchos éxitos, pero uno, el Mundial de fútbol, que lo eclipsa (casi) todo.

R. Claro, el fútbol es el buque insignia y el referente que arrastra todo. Sin embargo, en todos los deportes de equipo (aunque hasta en los individuales hay un equipo detrás, como en el caso de Carlos Alcaraz), España es una potencia absoluta tanto en categoría femenina como masculina.

P. El próximo Mundial es en España. ¿La final también?

R. Estamos convencidos de que debemos ser nosotros, pero hay que hacer pedagogía porque estas decisiones las toma la FIFA. España empezó liderando este proyecto, al que luego se unieron Portugal y Marruecos. Hemos demostrado una capacidad de organización extraordinaria. Tenemos la infraestructura y 11 ciudades sedes, frente a las 5 de Marruecos y las 3 de Portugal. España es la columna vertebral del proyecto y tanto Madrid como Barcelona quieren acoger la final del torneo, lo cual demuestra unión e ilusión.

P. ¿Sería una decepción que no fuese así?

R. Sería imprudente ponerse en esa situación y creo que no va a suceder. Defenderemos nuestra posición con la cabeza bien alta. Trabajamos junto al Gobierno, la Federación Española de Fútbol, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico para garantizar el éxito. Quienes amenazan con que deberíamos abandonar el Mundial si no nos dan la final son poco respetuosos con las reglas de la FIFA. Somos un país serio, hemos firmado unas garantías y lucharemos por organizar el mejor Mundial de la historia, esperando además que Vigo sea una de las sedes. Queremos la final y vamos a pelear por tenerla.

P. ¿Balaídos será entonces una de las sedes?

R. Quiero que esté ahí a tope porque lo quieren los vigueses, lo quiere su alcalde y lo quiere el club.

P. Esta semana Ceuta y las camisetas han sido protagonistas.

R. La solidaridad con Ceuta es indiscutible para que la situación se normalice cuanto antes y respetando siempre los cauces legales. Sin embargo, se han dado dos situaciones: un jugador del Betis (Abde) de origen marroquí se puso la camiseta de apoyo a Ceuta y sufrió amenazas de muerte terribles; por otro lado, jugadores del Real Madrid (Vinícius, Konaté y Mbappé) no se la pusieron, o se la pusieron a medias, y según Mbappé, para solidarizarse también con los inmigrantes en situación crítica, y recibieron ataques similares. El foco debe ponerse en los intolerantes de ambos lados. Debemos aspirar a una sociedad donde la gente pueda decidir en conciencia sin ser linchada mediáticamente.

El máster de gestión deportiva del Campus, número 1 de España, arranca su 16º curso

Con esta conferencia comenzó oficialmente el curso 2026/2027 del Máster Universitario en Gestión Empresarial del Deporte de la UVigo. Durante su charla con los alumnos, Uribes abordó los grandes desafíos del sector y del CSD, como el desarrollo de la nueva Ley del Deporte, la integración del modelo público-privado o la aspiración de organizar grandes eventos internacionales. Asimismo, destacó la importancia de la formación para hacer frente a las exigencias de un ámbito deportivo cada vez más profesionalizado, que ya representa el 3,3 % del PIB.

El presidente del CSD estuvo respaldado en la presentación por Montserrat Cruz, vicerrectora del campus de Ourense; Jesús Vázquez, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo; y Patricio Sánchez, coordinador del máster, quien valoró la visita institucional al subrayar que supone “una excelente oportunidad para acercarse de primera mano a la realidad política del sector”.

El evento coincide con un momento inmejorable para este posgrado, que cumple su 16ª edición consolidado como único título oficial sobre la materia en Galicia.

Distinciones

El máster arranca un año más con todas sus plazas cubiertas, un marcado perfil internacional y un aval de máximo prestigio: el reciente ranking global de SportBusiness lo acaba de posicionar como número 1 de España, 2º de Europa y 12º del mundo en gestión deportiva.