¿Sabe usted que los jugadores del Real Madrid Castilla estaban este domingo a la tarde en la estación de Ourense?
¿Sabe usted que los jugadores del Real Madrid Castilla estaban este domingo a la tarde en la estación de Ourense? ¿Que viajar en avión es cosa del primer equipo? ¿Que los retrasos de Renfe incluso afectan a los jóvenes pupilos de Florentino Pérez?¿Que venían de jugar y empatar 0-0 en Pontevedra? ¿Y que los demás viajeros quedaron sorprendidos a ver a un grupo con uniformes del Real Madrid?
