¿Sabe usted que los jugadores del Real Madrid Castilla estaban este domingo a la tarde en la estación de Ourense?

Hoy en el Quen cho dixo, la parada de los jugadores del Real Madrid Castilla en Ourense

Imagen del duelo entre Ourense CF y Real Madrid Castilla de esta temporada.
Imagen del duelo entre Ourense CF y Real Madrid Castilla de esta temporada. | La Región

¿Sabe usted que los jugadores del Real Madrid Castilla estaban este domingo a la tarde en la estación de Ourense? ¿Que viajar en avión es cosa del primer equipo? ¿Que los retrasos de Renfe incluso afectan a los jóvenes pupilos de Florentino Pérez?¿Que venían de jugar y empatar 0-0 en Pontevedra? ¿Y que los demás viajeros quedaron sorprendidos a ver a un grupo con uniformes del Real Madrid?

