La leyenda del bádminton, Carolina Marín, anuncia su retirada

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha anunciado este jueves su retirada del deporte profesional a los 32 años, poniendo fin a una trayectoria extraordinaria marcada por los éxitos y las lesiones. Considerada la mejor jugadora europea de la historia, la onubense ha decidido dar un paso al lado tras priorizar su salud y su calidad de vida futura.

En un mensaje publicado en redes sociales, Marín expresó su despedida con emoción: “Mi camino acaba aquí. Ha sido un viaje maravilloso”. La deportista explicó que la decisión llega después de una profunda reflexión, especialmente condicionada por los problemas físicos que ha arrastrado en los últimos años: “No quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello”.

Su carrera queda como una de las más brillantes del deporte español. Campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tres veces campeona del mundo y múltiples campeonatos de Europa avalan a una jugadora que llegó a dominar el ranking mundial durante más de una década. Su impacto fue aún mayor al romper la hegemonía asiática en el bádminton, convirtiéndose en un referente global.

Sin embargo, el tramo final de su trayectoria ha estado marcado por un duro calvario de lesiones. La más reciente, sufrida en los Juegos Olímpicos de París 2024, resultó decisiva. Cuando tenía prácticamente asegurado el pase a la final, su rodilla volvió a fallar en uno de los momentos más dolorosos de su carrera. “En el fondo, me retiré allí, aunque no lo sabía”, reconoció.

A pesar de su intención inicial de despedirse compitiendo en el Europeo de 2026 en Huelva, su ciudad natal, finalmente ha optado por no arriesgar más su físico. Aun así, sí estará presente en el evento participando en distintas actividades, con el objetivo de agradecer el apoyo recibido durante toda su trayectoria: “Quería que el camino acabase en Huelva y así será”.

Más allá de los títulos, Carolina Marín deja un legado que trasciende el deporte. Pionera, referente e inspiración, su figura impulsó el crecimiento del bádminton en España y motivó a miles de jóvenes a iniciarse en esta disciplina. Su historia también queda marcada por la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad y una ambición que la llevó a lo más alto.